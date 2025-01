Comiso – Tentato furto con spaccata ai danni di un negozio di elettronica a Comiso. Solidarietà dell’assessore al commercio, Giuseppe Alfano, e del sindaco, Maria Rita Schembari. “Abbiamo purtroppo registrato, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, un tentativo di furto con spaccata ai danni di un negozio di elettronica e telefonia in pieno centro abitato – dichiara l’assessore Alfano-. Un episodio simile a quelli che si stanno verificando in comuni vicini al nostro, ma che fortunatamente non è andato a buon fine.

Appare chiaro che ci sia una recrudescenza micro criminale che ha preso di mira negozi ed esercizi commerciali che costituiscono il tessuto produttivo dei nostri territori. Mi recherò personalmente in queste ore – ancora Alfano – per portare la mia solidarietà e quella della Giunta tutta, e dare un forte segnale di vicinanza al titolare. Per garantire infine, che l’amministrazione farà la sua parte in termini di sicurezza, in sinergia con le forze dell’ordine preposte”.

“Confidiamo in una ancor maggiore e costante presenza delle forze dell’ordine che già presidiano con scrupolo il territorio, grazie soprattutto alla vicinanza della Questura di Ragusa che ha sempre accolto le istanze da me inoltrate- aggiunge il sindaco di Comiso -. Siamo inoltre certi che l’ausilio delle telecamere, di cui ormai è dotata praticamente tutta la città, renderà sempre più difficile che vengano perpetrati atti criminosi come questi, o comunque, l’impunità di chi li commette”.