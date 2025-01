Ragusa – Un evento di grande significato storico e religioso attende la comunità di Ragusa questo fine settimana. Dopo anni, i simulacri dei compatroni della città, San Giovanni Battista e San Giorgio Martire, torneranno protagonisti di una processione congiunta per commemorare le vittime del terremoto del 1693, in occasione del 332° anniversario e in concomitanza con l’avvio dell’anno giubilare.

Programma delle Celebrazioni:

Venerdì 10 gennaio: Alle ore 18:00, dalla Cattedrale di San Giovanni Battista, partirà la processione con il simulacro del patrono San Giovanni, accompagnato dal Corpo Bandistico San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo. Il corteo seguirà il seguente itinerario: Corso Italia, Via XXIV Maggio, Corso Mazzini, Piazza Repubblica, Via del Mercato, Largo Camerina, Via Orfanatrofio, Via delle Suore, Via Tenente La Rocca, Via Giardino, Piazza G. B. Odierna, Corso XXV Aprile, Piazza Pola, Corso XXV Aprile, Piazza Duomo, Duomo di San Giorgio. Alle ore 20:00 è previsto il solenne ingresso del simulacro nel Duomo di San Giorgio, seguito da una solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale. Dalle 22:00 alle 24:00 si terrà l’adorazione eucaristica presso il Duomo.

Sabato 11 gennaio: Si svolgerà la processione congiunta con i simulacri di entrambi i compatroni, sempre accompagnati dal Corpo Bandistico San Giorgio Città di Ragusa. La processione partirà dal Duomo di San Giorgio per raggiungere la Cattedrale. L’ingresso solenne è previsto intorno alle ore 20:00, seguito dal solenne pontificale presieduto dal Vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa.