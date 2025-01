Un’irruzione di aria fredda di origine artica interesserà l’Italia nel corso del weekend, portando un brusco calo delle temperature e nevicate anche a quote basse. L’interazione tra questa massa d’aria fredda e le acque del Mediterraneo potrebbe innescare la formazione di una circolazione ciclonica, con conseguenti precipitazioni diffuse.

Previsioni per la Sicilia

In Sicilia, dopo una giornata di giovedì con correnti sudoccidentali, tempo stabile e temperature miti (fino a 20°C a Palermo per via dei venti di caduta), si assisterà a un progressivo peggioramento. Venerdì il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato con temperature stabili. Da sabato, un fronte freddo proveniente dai Balcani porterà un aumento della nuvolosità e le prime piogge, soprattutto sui settori centro-settentrionali dell’isola in serata. Domenica l’afflusso di aria fredda si intensificherà, con piogge e rovesci diffusi, un significativo calo termico e rinforzo dei venti orientali. La quota neve si abbasserà fino a circa 1600 metri sull’Etna in serata. Le temperature massime previste per domenica nelle principali città siciliane saranno: Palermo 18°C, Messina 17°C, Catania 18°C e Agrigento 15°C.

Tendenze per il resto d’Italia

A partire da sabato, e soprattutto da domenica, l’aria fredda si estenderà con maggiore forza verso le regioni meridionali. Lo scenario più probabile (con una probabilità stimata intorno al 70%) indica la formazione di un vortice ciclonico al Sud, con un maggiore coinvolgimento di queste aree. Tra domenica e lunedì, piogge, rovesci e nevicate fino a quote basse interesseranno il Sud, con la possibile eccezione di Sicilia e gran parte della Calabria, che potrebbero essere influenzate da un richiamo di aria più mite legato alla posizione del vortice. Una prima fase di maltempo, con quota neve in progressivo abbassamento, interesserà anche il Centro e la Sardegna, specialmente sabato. Da domenica, le precipitazioni dovrebbero concentrarsi sul versante adriatico, con neve a quote di bassa collina e possibili sconfinamenti in pianura nelle zone interne.