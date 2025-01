Ragusa – Il consigliere comunale Salvatore Battaglia informa gli allevatori del territorio di Ragusa che è stato pubblicato dall’assessorato regionale all’Agricoltura il decreto di assegnazione dei fondi destinati ai ristori per gli operatori del settore che hanno subito danni economici per l’emergenza sanitaria in corso dettata dalla blue tongue, dalla brucellosi e dalla tubercolosi. “I problemi che si sono registrati per gli allevatori – sottolinea Battaglia – sono notevoli anche per chi opera nella nostra zona.

E poter contare su un ristoro del genere può aiutare a portare avanti l’azienda in una fase molto delicata a causa delle problematiche che sono state riscontrate. Il comparto di cui parliamo è sempre stato trainante per l’economia della nostra città ed è ora fondamentale che possano arrivare dal governo regionale quelle risposte che ci attendevamo e che ci aiuteranno a fronteggiare questa difficile fase. Ricordo che la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari è reperibile sul sito web dell’assessorato a cui rimandiamo tutti gli interessati per acquisire le informazioni riguardanti la propria attività e l’eventuale sostegno ottenuto”.