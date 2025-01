Ragusa – Ispirazione e fantasia si fondono con l’eleganza e la passione della tradizione andalusa, per il primo appuntamento del nuovo anno della 30ª stagione concertistica “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 11 gennaio alle ore 20.30, sul palcoscenico dell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, due straordinari artisti, il pianista di fama internazionale José Manuel Cuenca e la cantante Cristina Pedrosa, tra le voci più raffinate del flamenco contemporaneo, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso la bellezza e il fascino della musica spagnola e andalusa, con il concerto dal titolo “Accento Andaluso”. L’Andalusia è una terra di oro e di sole, di mari scintillanti e montagne misteriose.

Dal loro abbraccio si alza una forma musicale intrisa di emozione e coinvolgimento, scandita da contrasti e suggestioni che si manifestano in ogni nota. Intrecciando radici profonde con la magia del canto e delle melodie, la musica dell’Andalusia è una tradizione che si tramanda nei secoli, diventando una voce universale della bellezza e della sofferenza, della passione e della malinconia. “Siamo onorati di ospitare due artisti di tale calibro – ha commentato la direttrice artistica Diana Nocchiero – che con la loro maestria e la loro passione trasporteranno il nostro pubblico nel cuore pulsante dell’Andalusia, attraverso una esplorazione musicale che celebra la bellezza delle radici culturali. La splendida voce di Cristina Pedrosa dialogherà con l’eccellenza pianistica di José Manuel Cuenca in un concerto di rara intensità che siamo certi lascerà un segno profondo nel cuore di ogni spettatore”.

José Manuel Cuenca è un pianista di fama internazionale. Dopo essersi formato al Conservatorio Superiore di Musica di Córdoba in pianoforte e clarinetto, ha raffinato le sue competenze con il massimo dei riconoscimenti accademici. La sua carriera lo ha portato a esibirsi in alcuni dei più prestigiosi auditorium del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Theatre Real de Madrid. Professore onorario e insignito di numerosi premi, tra cui la medaglia d’oro della sua città natale e la medaglia “Andrés Segovia”.

Cristina Pedrosa ha iniziato giovanissima nel mondo del canto flamenco, formandosi con grandi maestri del genere, come Jose de la Tomasa, Esperanza Fernandez, Antonio el Califa. Si è distinta in diversi concorsi conquistando importanti riconoscimenti. Si esibisce come cantante solista con diverse formazioni, calcando i palcoscenici di tutto il mondo.

Biglietto intero € 10, ridotto per studenti fino a 20 anni € 5. Ingresso gratuito per i minori di anni 8. “Melodica”, la rassegna musicale internazionale della città di Ragusa, ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208.