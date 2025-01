Vittoria – Confcommercio Vittoria lancia un accorato appello alla città, chiedendo unità e un’azione congiunta per contrastare l’ondata di furti con spaccata che sta colpendo le attività commerciali locali. Il presidente sezionale, Gregorio Lenzo, ha espresso la profonda preoccupazione dell’associazione attraverso una lettera aperta, sottolineando la necessità di una risposta unitaria e decisa per tutelare il tessuto economico e la sicurezza della comunità.

“Cara Vittoria, in questi giorni difficili – scrive Lenzo – ti guardiamo con preoccupazione e un cuore pesante. I recenti furti con spaccata hanno aperto una ferita profonda nel tessuto economico locale, aggravando le già difficili condizioni economiche generalizzate che stiamo affrontando.” Lenzo sottolinea come la sicurezza sia un valore collettivo e che solo attraverso l’unità si possano ottenere risultati concreti: “Basta dividerci su questi temi – afferma – ogni azione rischia di essere vanificata se non siamo uniti. È tempo di superare l’affermazione dell’Io e abbracciare il Noi.”

Confcommercio Vittoria invita cittadini, istituzioni, associazioni e forze dell’ordine a collaborare attivamente, mettendo in campo strategie condivise per garantire un futuro più sicuro per la città. “Vittoria è la nostra casa – prosegue Lenzo – La sicurezza della nostra città non deve essere motivo di divisioni, ma il terreno su cui ci uniamo, con una volontà comune di proteggere e migliorare il nostro ambiente.”

In risposta all’emergenza, Confcommercio provinciale Ragusa e Confcommercio sezionale Vittoria hanno richiesto un incontro urgente con il neoquestore dell’area iblea per illustrare la gravità della situazione e la forte preoccupazione degli operatori economici del territorio. L’obiettivo è quello di trovare soluzioni concrete e immediate per contrastare i furti e garantire la sicurezza delle attività commerciali di Vittoria.