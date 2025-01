I numeri promuovono già, alla vigilia, la quarta edizione con il record di 500 iscritti. Un significativo 25 per cento in più, rispetto allo scorso anno, che costituisce il segnale più importante della crescita esponenziale della Run 2 Castles in questi anni. Si annuncia un grande spettacolo il prossimo 6 gennaio con una start list di grande spessore nazionale, la presenza di atleti non siciliani (arrivano dalla Calabria, iscritta anche una spagnola) e l’organizzazione di una corsa riservata ai giovani. Tante novità con un denominatore comune, l’originalità della gara. La Run 2 Castles è un “unicum” in Italia nel suo genere, collega due comuni e due monumenti storici, il Castello Normanno di Aci Castello e il Castello Ursino di Catania.

La gara podistica in linea – fronte mare – attraverserà, dopo la partenza dal comune castellese, i luoghi più spettacolari di Catania. Un percorso suggestivo tra natura, ambiente, arte e natura. Lo confermano gli organizzatori, supportati dai partner istituzionali, sportivi ed economici che hanno sposato il progetto ambizioso di creare un evento podistico che riuscisse a valorizzare l’immenso patrimonio storico presente sui 10 km e 500 metri del percorso. Si parte dal Castello Normanno di Aci Castello (ore 9) si prosegue per via Antonello da Messina, il Lungomare la Scogliera, il Lungomare Artale Alagona, viale Ruggero di Lauria, Piazza Europa, viale Africa, via VI Aprile, il cosiddetto “Passiatore”, gli archi della Marina e, infine, il centro storico con ingresso da Porta Uzeda, Piazza Duomo, via Garibaldi con arrivo davanti al Castello Ursino.

GARA GIOVANILE. L’Asd Sport Extreme Triathlon insieme con Pianeta Vacanze Consulting consolidano il sodalizio organizzativo avvalsa della collaborazione di Pianeta Vacanze Consulting, di partner istituzionali come i Comuni di Acicastello e di Catania, dei patrocini di Ars, Fidal e Csain, insieme con Amts, Fondazione Sport City e Ansmes. “Una gara – confessa Mario Lombardo, direttore tecnico di Run 2 Castles – che allarga i confini regionali. La novità è rappresentata dalla kermesse giovanile che si svolgerà domenica pomeriggio nel perimetro del Castello Ursino. Nata quasi per gioco nel 2020, prima del covid. Abbiamo capito, con il passare degli anni e confrontando le esperienze con altri organizzatori, che sarebbe potuta decollare. I fatti ci stanno dando ragione, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo e possiamo migliorarci con un meticoloso lavoro di squadra”.

PRESENTATO OGGI A CASTELLO URSINO. Presentato stamani l’evento nella Sala delle Scuderie del Museo del Castello Ursino. Il deputato regionale dell’Assemblea Regionale Siciliana, Giuseppe Castiglione, da sempre vicino alla gara: “Ringrazio il presidente Galvagno, ringrazio Mario Lombardo per aver realizzato questa straordinaria scommessa sportiva che lega passione, storia, due comuni come Aci Castello e Catania, con un numero di partecipanti eccezionale. Abbiamo bisogno sempre più di eventi così importanti che valorizzano il territorio”.

Il nuovo presidente nazionale Csain, Salvatore Bartolo Spinella: “Siamo orgogliosi di proseguire questo rapporto perché un evento come la Run 2 Castles valorizza in maniera esponenziale il territorio attraverso una sinergia efficace tra sport e turismo. E perché mette insieme l’aspetto agonistico e quello promozionale, rappresentando un esempio importante di collaborazione tra la Federazione e l’ente di promozione sportiva con la società che organizza”.

Sergio Parisi, assessore allo Sport del comune di Catania: “Il percorso è straordinario perché coniuga natura, cultura, turismo e sport. Bisogna puntare su eventi di questa portata, per incentivare ulteriormente lo sport che è il fiore all’occhiello della nostra città. Si tratta di un’ulteriore iniziativa che unisce due comuni, valorizza il nostro lungomare e premia la lungimiranza di dirigenti come Mario Lombardo che porta manifestazioni di grande livello”.

Il vice presidente vicario del Coni, Enzo Falzone: “La nostra zona si rivela attrattiva per lo sport e il turismo. La Run 2 Castles è soltanto l’ulteriore conferma della forza di eventi che valorizzano il territorio, le nostre risorse e impegnano ben cinquecento partecipanti. Un impegno notevole in una Catania dove in questi giorni lo sport d’alto livello sarà grande protagonista.

Il presidente regionale della Fidal Sicilia, Nuccio Leonardi: “Guardiamo con molta attenzione a questa gara che è molto bella e affascinante su tutti i punti di vista. Stiamo lavorando per far crescere ancora di più la Run 2 Castles e falla diventare un evento di respiro nazionale e internazionale. Ci proveremo, sarebbe bello riuscirci”.

L’assessore allo Sport del Comune di Aci Castello, Erika Corso: “Sono onorata di partecipare a questo evento. È straordinario poter sposare con questo evento lo sport, ma anche la cultura. Una corsa che lega non solo Catana e Aci Castello, ma anche i nostri simboli, il Castello Normanno e il Castello Ursino”.

Paolo Di Caro (Direttore Ufficio Cultura comune di Catania) ha sottolineato la portata culturale di un evento che “valorizza il patrimonio storico della nostra terra con un arrivo al Castello Ursino, uno dei gioielli più ammirati dai turisti e che presto sarà oggetto di riqualificazione generale”.

L’ingegnere Antonio Condorelli ha rimarcato il ruolo dell’Amts in questa manifestazione che annovera 500 iscritti. “In un evento così importante il nostro è un tassello che completa il gioco di squadra, garantendo la mobilità dei partecipanti”. Pippo Leone, presidente Ansmes Catania recentemente eletto, ha elogiato il lavoro svolto da Mario Lombardo, dal suo staff, dalle eccellenze in campo e l’impatto che riveste l’evento sul piano sportivo e sulla promozione del territorio. Giuseppe Fichera, amministratore Azienda Ittica Fichera ha ricordato il “valore dello sport sul piano sociale, il senso dell’appartenenza alla città di Catania e la voglia di scommettere in eventi sportivi così significativi”.