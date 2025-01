Vittoria – “In seguito all’ondata di furti con spaccata che ha colpito la nostra comunità, desidero esprimere la mia più profonda solidarietà ai commercianti e ai cittadini di Vittoria che hanno subito ingenti danni in queste ultime settimane. I sacrifici e il lavoro dei cittadini onesti debbono essere tutelati con tutti i mezzi a disposizione”.

Lo dice il senatore Salvo Sallemi (FDI) a seguito degli episodi di cronaca avvenuti a Vittoria negli ultimi giorni.

“A strettissimo giro incontrerò il neo Questore di Ragusa per chiedere uno sforzo ancora maggiore per garantire la sicurezza nella nostra città.

Il lavoro delle forze di polizia è sempre encomiabile e auspico che presto questa recrudescenza criminale venga fermata. Inoltre, nei prossimi giorni, ho in programma un incontro con il Ministro dell’Interno Piantedosi per sollecitare un’attenzione capillare per la comunità vittoriese”.

“Con il decreto Sicurezza e le nuove direttive è anche possibile richiedere l’istituzione di zone rosse specifiche per contrastare situazioni di bivacco e degrado e quindi è chiaro che, in questo frangente, ognuno deve fare la sua parte a partire dall’Amministrazione Comunale. E’ il momento di lavorare per tutelare il commercio e l’immagine della città e non di giocare allo scaricabarile: il primo cittadino da responsabile della sicurezza urbana può lavorare sinergicamente con le forze di polizia mettendo in campo un rafforzamento della polizia locale, dei controlli, della videosorveglianza e implementare i servizi con la vigilanza privata.

Sono tutte misure che Comuni, a pochi chilometri da Vittoria, hanno messo in campo sperimentando buone pratiche amministrative. Si deve riportare serenità e sicurezza a Vittoria e mi farò promotore di questa esigenza in tutti i confronti istituzionali”.