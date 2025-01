Il ragno violino (nome scientifico Loxosceles rufescens) è un piccolo aracnide appartenente alla famiglia Sicaridi, noto per la caratteristica macchia a forma di violino presente sul suo cefalotorace (la parte anteriore del corpo). Originario del bacino del Mediterraneo, questo ragno è diffuso in diverse aree geografiche, tra cui Francia, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Creta, Turchia, Nord Africa, Israele, Palestina, Giordania e Libano. È anche conosciuto come ragno eremita per le sue abitudini notturne e la tendenza a nascondersi durante il giorno.

Come riconoscere il ragno violino

Il ragno violino è di colore marrone-giallastro e presenta una macchia scura a forma di violino sul cefalotorace, da cui deriva il suo nome comune. Le sue dimensioni sono ridotte: il corpo misura tra i 7 e i 9 millimetri (maschio e femmina rispettivamente), ma con le zampe può raggiungere i 4-5 centimetri. È un ragno timido e non aggressivo, che preferisce la fuga all’attacco.

Dove vive in Italia e in casa

In Italia, il ragno violino è più comune lungo le coste tirreniche, adriatiche e ioniche, nonché in Sicilia, Sardegna e nelle isole minori. È meno presente in pianura padana e nelle regioni più fredde. A causa della sua termofilia (predilige ambienti caldi), spesso si rifugia nelle abitazioni, dove cerca luoghi riparati come:

Fessure e crepe nei muri

Battiscopa

Retro dei mobili

Scatole e ceste di legno

Biancheria (particolarmente lenzuola, asciugamani e vestiti riposti)

Il morso del ragno violino: sintomi e pericoli:

Il morso del ragno violino è generalmente indolore e spesso non viene percepito immediatamente. Nelle ore successive, possono comparire:

Arrossamento e gonfiore nella zona del morso

Prurito e bruciore

Formicolio

In rari casi, il veleno del ragno violino può causare una lesione necrotica chiamata loxoscelismo, caratterizzata da una progressiva necrosi dei tessuti. Questa reazione è dovuta all’azione di enzimi presenti nel veleno che distruggono i tessuti. Infezioni batteriche secondarie possono complicare ulteriormente il quadro clinico.

Cosa fare in caso di morso

Lavare accuratamente la zona con acqua e sapone

Applicare ghiaccio per ridurre il gonfiore

Evitare di grattare per prevenire infezioni

Consultare immediatamente un medico o un centro antiveleni, soprattutto se compaiono sintomi come febbre, dolore intenso o lesioni necrotiche.

Prevenzione:

Mantenere la casa pulita e ordinata, prestando particolare attenzione a luoghi bui e poco frequentati.

Scuotere la biancheria prima di utilizzarla.

Indossare guanti quando si maneggiano scatole o oggetti rimasti a lungo in luoghi riparati.

Sigillare fessure e crepe nei muri.

È importante sottolineare che la maggior parte dei morsi di ragno violino non causa gravi conseguenze e si risolve spontaneamente in pochi giorni. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un medico in caso di morso, soprattutto se si manifestano sintomi significativi.