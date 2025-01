Ragusa – Dopo che sabato sera la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa ha vissuto straordinari momenti di condivisione, ci si prepara già per uno degli appuntamenti più attesi, quello dell’Epifania con “Sulla via della cometa” e il contestuale corteo dei Magi in costume. “La nostra realtà – spiega il parroco, il sacerdote Marco Diara – ha vissuto, ieri, una serata di gioia e di condivisione con la tombola comunitaria. Devo dire che è stato un momento di festa e di convivialità, sempre molto atteso da tutti, che ha contemplato la partecipazione entusiasta da parte di numerose famiglie e ragazzi.

Tra numeri chiamati, risate e un clima di allegria, tutti hanno avuto modo di vivere qualche ora speciale all’insegna della condivisione e del divertimento. Che è stata caratterizzata anche da momenti musicali. Direi il migliore antipasto in vista di quello che accadrà domani, lunedì 6 gennaio, con Sulla via della cometa”. La parrocchia conferma, infatti, per domani l’appuntamento in piazza Libertà a partire dalle 10. Ci sarà il raduno dei figuranti in costume, oltre che dei Re Magi a cavallo. Il corteo sarà animato dai tamburi imperiali di Comiso. Ci si sposterà seguendo il tradizionale tragitto, quindi da via Carducci e poi lungo via Archimede, salendo da viale dei Platani, sino alla parrocchia dei Gesuiti dove è in programma l’arrivo del corteo contestualmente a una serie di regali che saranno dati ai bambini.

Poi, ci sarà la degustazione di salumi, formaggi, biscotti e vino. “Insomma – continua il parroco – il modo migliore per concludere questi momenti di festa che ci hanno visto sempre più fare comunità e proiettarci verso altri momenti straordinari che punteggeranno il nostro anno sempre più ricco di iniziative. Ecco perché vi invitiamo a partecipare a Sulla via della cometa”.