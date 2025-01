Con l’anno nuovo arriva il nuovo Barbanera. L’almanacco più celebre e longevo d’Italia, Memoria del Mondo UNESCO, ci dà le previsioni dal cielo per vivere in sintonia con la Luna e gli astri e tante buone pratiche dalla tradizione per stare bene secondo natura. Il saggio Barbanera scruta il cielo del 2025 e vi legge: “Anno nuovo, vita nuova”. È il proverbio scritto dagli elementi Fuoco e Aria. Plutone entra definitivamente in Acquario, Saturno e Nettuno passano veloci in Ariete, e Urano in Gemelli. Tutto è in divenire, in evoluzione. Il 2025 chiude un ciclo, non a caso la somma delle sue cifre è 9, che secondo la numerologia è simbolo di completamento e di spiritualità. Le parole chiave del 2025 sono: “agire”, “decidere”, “concretizzare idee e aspirazioni”. Con lo sguardo verso l’orizzonte, ci attiviamo per costruire un mondo migliore. Non facciamoci intimidire dalle contraddizioni e dalle sfide che ogni grande cambiamento porta con sé. Certo è che la società va a cento all’ora, e ci chiede di stare al passo. Ma sta a noi trovare la velocità che ci fa stare bene. Da giugno in poi, Giove nel segno del Cancro ci ricorda che abbiamo bisogno di tradizione, di famiglia, di sensibilità. Ben venga accettare le novità e le diversità, e appianare i conflitti appena si presentano. Ma senza dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Tornare alle origini non è un passo indietro, anzi, ci aiuta a camminare sicuri. Le stelle ci invitano a prenderci cura di noi stessi con un’immersione nella creatività. Dedichiamoci alla lettura, ai progetti, alle scoperte, all’invenzione, all’arte. Ognuno di noi ha una attività prediletta che attiva la mente. Quest’anno diamole spazio, diamole tempo.

Anche per i segni dello zodiaco nel cielo 2025 si incontrano progresso, rinnovamento e piccole felicità. I nati nel segno dell’Ariete potranno inventare e rimescolare le carte. Plutone guida i loro passi: nuove realtà li stupiranno. Per i nati sotto il Toro si pongono obiettivi prestigiosi, Giove e Urano li aiutano a tagliare i traguardi, è bene che colgano le occasioni che si presenteranno. I Gemelli faranno tesoro di quello che hanno imparato con l’esperienza e ripartiranno con la freschezza di spirito. Il formidabile intuito di chi è nato nel segno del Cancro scioglie i nodi e, a condizione di mettersi in gioco, libera la strada dagli intoppi. Mentre i figli astrali del Leone seminano per raccogliere, piantano e coltivano progetti futuri in procinto di sbocciare. Voglia di fare e forse disfare per i nati in Vergine, che sfoderano audacia e spirito propositivo, sostenuti da Giove a partire da giugno. Per chi è nato in Bilancia i primi mesi dell’anno sono i migliori per realizzare aspettative e desideri con la consapevolezza di potercela fare. E i nati nel segno dello Scorpione potranno fare ordine nei conti e negli affetti con la lucidità necessaria per evitare errori di giudizio. La via per i progetti a lungo termine è tracciata anche per chi è del Sagittario, ma i cambiamenti richiedono tempi di preparazione. Si impegnano e non demordono i nati nel Capricorno: la loro infaticabilità alla fine sarà premiata. Chi è del segno dell’Acquario potrà dare spazio alla sua feconda immaginazione, grazie a Plutone che aiuta a dare potere ai sogni. E per finire, è importante che i Pesci correggano il tiro e dicano basta a quei progetti che, nonostante gli sforzi, si sono rivelati impraticabili.

Oltre alle previsioni e alle curiosità sul cielo, l’Almanacco Barbanera, nel suo formato ancora più maneggevole, racconta tante buone pratiche della tradizione per vivere in armonia con il mondo che ci circonda. Il filo conduttore dell’edizione 2025 è “coltivato e scoltivato”. Ogni mese lo sguardo si posa su una pianta spontanea ed una coltivata, di cui Barbanera ci racconta i riti e i miti, le proprietà curative e quelle culinarie, insegnandoci a riconoscerle, raccoglierle e utilizzarle, oppure a coltivarle nell’orto, in giardino e sul balcone. Inoltre, insieme ai nuovi contenuti mensili come i consigli sul fai-da-te, l’interpretazione dei sogni, i riti della nostra tradizione e utili liste illustrate dei cibi di stagione, sarà possibile trovare il calendario degli eventi del mese, con feste tradizionali e fenomeni celesti, la guida per coltivare seguendo le fasi lunari sull’orto, in giardino, sul balcone e sul davanzale, i prodotti di stagione e le ricette tipiche della tradizione italiana, e l’immancabile calendario lunare, che ci suggerisce come vivere meglio ogni giorno col favore della Luna e degli astri.