Modica – Un’importante serie di finanziamenti regionali sono in arrivo per la città di Modica. I dettagli sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa a Palazzo San Domenico dall’onorevole Ignazio Abbate, Presidente della prima Commissione parlamentare Affari istituzionali all’ARS, e dal vice sindaco Giorgio Belluardo. Assente per motivi di salute il sindaco Maria Monisteri. Alla conferenza hanno partecipato anche alcuni assessori della Giunta Monisteri.

“Tanti i finanziamenti che arriveranno dalla Regione Sicilia – ha detto il vice sindaco Giorgio Belluardo, in apertura della conferenza stampa – che spaziano in vari settori dal sociale alle scuole, alle strade e non solo.”

I finanziamenti per oltre 3 milioni di euro, provenienti sia dal maxi emendamento della Regione Siciliana che dall’Articolo 6, comprendono in diversi settori, dal sociale alle scuole, alle strade e alla cultura.

“Abbiamo lavorato tanto per la finanziaria regionale – ha detto l’onorevole Ignazio Abbate – e sono soddisfatto per esser riuscito a far passare molti finanziamenti su tutta la provincia di Ragusa e non solo su Modica. Si tratta di finanziamenti che porteranno ristoro alle casse del Comune in diversi settori. Alcuni dei finanziamenti arriveranno direttamente dalla Regione, come ad esempio quelli a supporto delle parrocchie – ha aggiunto Abbate – e mi riferisco a Santa Maria, San Pietro, San Giorgio, Madonna delle Grazie, Sacro Cuore e San Giovanni. Il finanziamento è di 155 mila euro complessivo che sarà diviso in parti uguali ovvero arriveranno 25 mila euro alla singola parrocchia. Per altri finanziamenti si dovrà aspettare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi fra qualche giorno. Ci tengo a precisare che tutti i finanziamenti hanno già un progetto pronto e questo significa che non appena arriveranno i soldi potranno essere subito spesi.”

Tra i principali interventi:

Parrocchie: 155 mila euro totali (25 mila euro per ciascuna parrocchia ed in particolare per Santa Maria, San Pietro, San Giorgio, Madonna delle Grazie, Sacro Cuore e San Giovanni). I fondi potranno essere investiti sia per le feste patronali che per altre attività nelle parrocchie.

Gestione del Territorio: 100 mila euro per Bandiera Blu, Bandiera Lilla e Plastic Free (Art.6 Comma 7).

Randagismo e Ospitalità Canina (Art.6 Comma9): 350 mila euro.

Salvataggio in Mare: 48 mila euro (Art.6 Comma 12).

Trasporto Urbano: 150 mila euro per abbonamenti gratuiti per studenti under 20 e over (Art.6 Comma 14). Si tratta di un finanziamento che Modica ha potuto ottenere per due requisiti ovvero per l’estensione del territorio e per il numero di abitanti.

Manutenzione Centro Storico (Siti Unesco): 110 mila euro (Art.6 Comma 10).

Manutenzione Strade e Potenziamento Servizi: 337 mila euro (Art.6 Comma 17). Modica ha ottenuto questo finanziamento poiché rientra tra gli undici Comuni con territorio vasto oltre i 250kmq e con almeno una frazione.

Giudice di Pace: 100 mila euro per le spese di funzionamento (Art.6 Comma 22).

Finanziamenti per Modica dal maxi emendamento:

Trasporto Scolastico (Primaria e Secondaria di Primo Grado): 425 mila euro per l’abbattimento del costo per trasporto scolastico la scuola primaria e secondaria di prima grado.

Mensa Scolastica (Infanzia e Tempo Pieno): 240 mila euro per l’abbattimento del costo della mensa scolastica per l’infanzia e a tempo pieno.

Centro di Aggregazione Socio-Educativo: 100 mila euro per il supporto di attività extra scolastiche (anche dopo scuola) e non solo.

Pulmini Scolastici (Istituti Carlo Amore, La Ciaceri Santa Maria e Raffaele Poidomani): 75 mila euro per ciascun istituto.

Acquisto Casa Quasimodo: 400 mila euro.

Teatro Garibaldi: 460 mila euro (100 mila per la stagione teatrale e musicale e 360 mila per lavori di manutenzione del teatro Garibaldi).

Promozione Turistica e Marketing Territoriale: 150 mila euro per la promozione e la valorizzazione delle attività turistiche e marketing territoriali.

L’onorevole Ignazio Abbate ha anche annunciato che importanti finanziamenti arriveranno in altri Comuni della provincia di Ragusa, tra cui Scicli, e al Libero Consorzio comunale di Ragusa.