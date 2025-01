La Legge di Bilancio introduce importanti novità a sostegno delle famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto. Grazie a uno specifico emendamento, è previsto un finanziamento che partirà con 10 milioni di euro per il 2025 e salirà a 20 milioni nel 2026, destinato al Fondo Morosità Incolpevole. Questa misura mira a fornire un aiuto concreto a chi, per ragioni economiche indipendenti dalla propria volontà, non riesce a far fronte alle spese per l’abitazione.

A chi spetta il Bonus Affitti 2025: fondo morosità incolpevole

Il Bonus Affitto, legato al Fondo Morosità Incolpevole, è concepito per offrire un supporto economico significativo alle famiglie che si trovano in questa situazione di difficoltà. Il contributo può coprire fino al 40% del fabbisogno reale, con un importo massimo annuale di 12.000 euro. Questa somma è suddivisa in due parti:

Sanatoria Morosità Pregresse: Fino a 8.000 euro possono essere utilizzati per saldare eventuali debiti pregressi relativi al canone di locazione.

Stipula Nuovo Contratto: I restanti 4.000 euro sono destinati alla stipula di un nuovo contratto di affitto a canone concordato, offrendo così una soluzione abitativa più stabile e sostenibile.

Questo duplice intervento offre un aiuto concreto sia per risolvere situazioni di morosità già esistenti, sia per agevolare il passaggio a una nuova soluzione abitativa più accessibile.

Come richiedere il Bonus Affitti 2025: modalità di domanda

La procedura per richiedere il contributo prevede diverse modalità per agevolare l’accesso alle famiglie interessate:

Comune di Residenza: Le domande possono essere presentate presso il Comune di residenza. Ogni Comune pubblicherà specifici bandi sull’Albo Pretorio online, contenenti tutte le informazioni dettagliate sui requisiti, le modalità di presentazione della domanda e la documentazione necessaria.

CAF e Patronati: I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i Patronati locali offrono supporto gratuito nella compilazione della domanda e nella raccolta della documentazione, rappresentando un valido aiuto per le famiglie che necessitano di assistenza.

È fondamentale che i richiedenti consultino attentamente i regolamenti comunali e gli avvisi pubblici per garantire la corretta e tempestiva presentazione della domanda, rispettando le scadenze e le modalità indicate.

Obiettivi del Bonus Affitti 2025

Questa nuova misura si pone come un importante strumento di sostegno per le famiglie italiane, offrendo una rete di sicurezza in un contesto economico ancora incerto. La reintroduzione e il potenziamento del Fondo per la Morosità Incolpevole e del Bonus Affitti rappresentano un passo significativo verso la tutela del diritto fondamentale alla casa, offrendo un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà.