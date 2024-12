Scicli – A Scicli, nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, si è verificato un incidente in via Malpighi, una traversa di via Colombo. Due autovetture sono finite nel greto del torrente Fiumelato a seguito di una collisione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che una donna alla guida di una delle auto, a causa di una manovra errata, ha urtato un veicolo parcheggiato.

L’impatto ha causato la caduta di entrambi i mezzi nella scarpata sottostante, nel letto del torrente, fortunatamente quasi asciutto in questo periodo. Nonostante lo spavento iniziale, la conducente non ha riportato ferite. I veicoli hanno subito danni e sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che hanno predisposto il recupero per la giornata di oggi.