Ragusa – È possibile richiedere l’autorizzazione temporanea per accedere alla ZTL di Ragusa Ibla. Chi per ragioni lavorative, di salute, per usufruire di servizi specifici, per accompagnare persone con disabilità, per carico e scarico bagagli, per consegna merci (in via eccezionale, oltre gli orari consentiti 8.00-11.00 e 15.00-17.00) o per altro genere di necessità, ha bisogno di accedere negli orari e nei giorni in cui la ztl è attiva, può richiedere un permesso temporaneo attraverso l’apposito modulo online.

Non è necessario attendere riscontro per poter accedere: sarà cura della Polizia Municipale verificare la correttezza di quanto dichiarato. In caso di necessità è possibile sanare la propria posizione entro le ore 12.00 dell’indomani, motivandola. Per accedere al form per avanzare richiesta clicca sul link.