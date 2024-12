Caltanissetta – La Polizia di Stato di Caltanissetta comunica che le cerimonie di fine anno si svolgeranno all’insegna di una maggiore sicurezza. Il recente atto terroristico che ha funestato i mercatini di Magdeburgo in Germania ha riportato all’attualità gli attentati terroristici di matrice islamica degli scorsi anni. Nell’ottica di porre maggiore attenzione alla prevenzione e al controllo del territorio, nei giorni scorsi in Prefettura, su indicazioni fornite anche dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si è riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, partecipe anche il Sindaco di Caltanissetta, con il quale si è discusso, tra l’altro degli eventi di fine anno.

In tale contesto si è convenuto di rafforzare le attività di controllo durante le festività con servizi che vedranno impegnato il personale della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine nella gestione delle manifestazioni di fine anno in tutta la provincia.

In particolare, il 29 dicembre la città di Caltanissetta sarà interessata dalla cerimonia in occasione dell’apertura diocesana del Giubileo per l’Anno Santo 2025, che vedrà muovere una processione dalla chiesa di S. Agata al Collegio sino in Cattedrale dove sarà celebrata una Santa Messa Pontificale a seguito dell’apertura della Porta Santa; giorno 31 dicembre, organizzati dal Comune e previsti in via Libertà, si avranno alcuni eventi che vedranno esibirsi sin dalle ore 18:00 una Cover band e successivamente si proseguirà con la presenza di un DJ set che intratterrà il pubblico sino all’arrivo del capodanno.

Identica ipotesi è stata prevista per il concerto che si terrà a Gela in occasione del Capodanno a partire dalle ore 22 in quella piazza Umberto I con la presenza tra gli altri di Lello Analfino dei Tinturia.

In tale ambito, al fine di attuare quanto previsto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, successivamente discusso in un Tavolo Tecnico del Questore, saranno previsti e attivi, tra gli altri come presidi, alcuni sbarramenti che impediranno a chiunque di raggiungere i siti interessati dalla presenza di pubblico. Anche per la processione del 29 dicembre sarà, pertanto, prevista la chiusura delle strade di transito a monte e a valle secondo un piano di safety che sarà redatto dalla Polizia Locale e condiviso con la Questura.