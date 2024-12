Vittoria – E’ allarme a Vittoria per i continui episodi di furti registrati in questi ultimi giorni a Vittoria sia in attività commerciali sia in alcune auto. Dopo il furto registrato nella notte tra Natale e Santo Stefano in un negozio di abbigliamento di via Matteotti dove ignoti hanno spaccato la vetrata per portare via il denaro presente nel registratore di cassa ne è seguito un altro nella notte fra giovedì e venerdì, in un centro estetico (vedi foto sotto) di via G.B. Iacono, a poche centinaia di metri dalla Fiera Emaia e dalla sede della compagnia dei carabinieri.

Anche in questo caso i ladri hanno portato via solo qualche spicciolo dalla cassa, producendo certamente molti più danni rispetto al valore stesso della refurtiva. Sempre in questi giorni sono stati segnalati altri due episodi di furto che però hanno interessato delle auto parcheggiate. Nel primo caso è stata presa di mira una Fiat Panda parcheggiata in via Principe Umberto. I ladri hanno rotto il finestrino posteriore portando via una valigia e uno zaino di una studentessa universitaria che doveva ripartire.

La giovane ha postato la foto sui social chiedendo la restituzione dei libri poiché prossima ad un esame universitario. Ieri un altro episodio con lo stesso modus operandi è accaduto sempre a Vittoria. Ad esser stata presa di mira una Smart. In quest’ultimo caso è stato rotto un finestrino per rubare uno zaino.

Il proprietario Alfredo Vinciguerra, consigliere comunale di Vittoria, ha postato sul suo profilo facebook un lungo post con foto che riportiamo di seguito: Ieri nella nostra Città si sono registrati una serie di atti vandalici e furti – scrive Vinciguerra – ai danni di locali commerciali ed autovetture. Tra queste anche la mia, con un finestrino rotto ed uno zaino portato via.

Non ho mai creduto alla storia della città col “dna criminale” che ogni tanto torna fuori, a maggior ragione per episodi come questo che mi sembrano riconducibili ad iniziative del singolo piuttosto che a fenomeni più complessi.

Sono certo che le forze dell’ordine siano già a lavoro per assicurare alla giustizia i colpevoli di questi gesti vigliacchi, che turbano la serenità di oneste famiglie e lavoratori, ai quali non posso che esprimere la mia solidarietà.

Vorrei che il mio Sindaco – scrive Vinciguerra – rassicurasse la Città e desse segnali distensivi, anziché scrivere post incomprensibili che contribuiscono solo a generare confusione e smarrimento.

Mi auguro che la videosorveglianza, da noi tante volte richiesta e dall’amministrazione troppe volte annunciata, possa essere finalmente determinante per facilitare il lavoro degli inquirenti.

Così come mi auguro che si riescano a mettere di lato le polemiche e che si faccia fronte come comunità cittadina, dimostrando che Vittoria e Scoglitti sono capaci di isolare e contrastare, anche culturalmente, questi episodi”.