Ragusa – “Spendere bene le risorse che abbiamo”. Questo il principio cardine che ha guidato l’operato del Libero Consorzio di Ragusa nel 2024, come ribadito dal commissario straordinario Patrizia Valenti durante la conferenza stampa di fine anno tenutasi a Palazzo della Provincia. Il 2024 ha visto la realizzazione di importanti interventi su tutto il territorio ibleo, con un focus particolare su sicurezza stradale, ambiente e valorizzazione e bellezza del territorio.

“Siamo soddisfatti di aver portato a termine, in questo 2024, importanti risultati per le nostre competenze in tutto il territorio ibleo. Tante le cose fatte e tante quelle in programma per il 2025 ma oggi – ha detto il commissario straordinario Valenti – voglio elencare alcuni dei punti su cui abbiamo lavorato anche in sinergia con i sindaci dei vari Comuni della provincia. La prima cosa di cui voglio parlare oggi e ciò che abbiamo fatto per la sicurezza stradale. Siamo riusciti a mettere in atto tantissimi interventi per rendere più sicure le nostre strade, con nuove rotatorie o dossi per ridurre la velocità e non solo grazie anche ad un finanziamento FSC di 11 milioni di euro”.

L’attenzione all’ambiente è stata un’altra priorità del Libero Consorzio comunale di Ragusa. Tra le iniziative intraprese, spicca un progetto innovativo di riciclo che trasforma i residui delle potature in pellet, generando entrate economiche per l’Ente e promuovendo un’economia circolare.

“Il nostro lavoro – ha spiegato la commissaria Valenti – ha avuto anche un importante attenzione per l’ambiente e per la lotta alle fumarole. Proprio per combattere questa brutta piaga del nostro territorio siamo riusciti a realizzare un progetto di riciclo che consente di trasformare i residui delle potature in pellet. Questo consentirà al nostro Ente di avere delle entrate economiche con la vendita del pellet che non provengono da tasse o altre imposte, che ci consentiranno di poter avere a disposizione altre somme da utilizzare nel territorio ibleo”.

Un altro importante progetto, in attesa di conferma del finanziamento FSC 21/27 di quota nazionale, riguarda la naturalizzazione della fascia costiera, con un investimento previsto di circa 13 milioni di euro.

“Si tratta di un importante finanziamento – ha detto il commissario Valenti – che se confermato ci consentirà di ripulire alcune zone della nostra fascia costiera da residui di plastiche e non solo e di riportare l’unica parte del territorio balneare, compresa la fascia di Marina di Acate, alla bellezza naturale e non solo. Questo ulteriore intervento ci consentirà di riportare in salute anche quest’ultimo tratto del litorale ibleo dove vorremmo poter avere la bandiera Blu come nelle restanti zone balneari della provincia di Ragusa”.

Durante il 2024 sono stati intensificati anche i controlli sull’abbandono dei rifiuti e della plastica, in particolare nella zona di contrada Macconi. Il Libero Consorzio ha investito anche nella valorizzazione delle riserve naturali, con la sistemazione di percorsi e la valutazione di acquisizione di aree private nella riserva D’Aleppo per facilitare gli interventi. Non è mancata l’attenzione alle scuole di competenza provinciale con vari interventi già messi in atto e altri in corso d’opera e a livello amministrativo a Palazzo della Provincia. “Nel 2024 abbiamo messo in atto 35 progressioni verticali – ha detto la commissaria valenti – e 16 sono in programma nel 2025. Diversi anche i concorsi che espleteremo all’interno dell’Ente”. Insomma tanti i buoni propositi e tanti gli obiettivi in programma al Palazzo della provincia di Ragusa come il nuovo brand annunciato e presentato dal direttore generale del Libero Consorzio Nitto Rosso (vedi foto sotto – foto di Felicia Rinzo).