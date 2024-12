Comiso – Previsti notevoli finanziamenti per Comiso nella nuova finanziaria regionale, compresi 9 milioni di euro in tre anni per l’aeroporto di Comiso. A darne notizia, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “Importanti e sostanziali interventi inseriti nella Legge finanziaria regionale a favore del Comune di Comiso – spiega il primo Cittadino -. Innanzitutto, la risposta che da tempo si attendeva a sostegno dell’operatività dell’aeroporto: tre milioni di euro per ciascuno dei tre esercizi finanziari dal 2025 al 2027, assegnati direttamente alla Camera di Commercio del Sud-Est, socio di maggioranza al 62% di SAC, ed Ente che tutela il benessere di tutte quelle imprese che dalla piena e soddisfacente operatività dell’aeroscalo traggono un legittimo ed atteso beneficio in termini economici.

Era quanto il tavolo tecnico istituzionale aveva chiesto al termine della sua riunione lo scorso 27 novembre, riunione a cui, oltre ai sindaci della provincia, erano presenti la deputazione iblea, le associazioni datoriali ed i sindacati. Inoltre, ci sono fondamentali e mirati sostegni a favore dello sport, con interventi su alcune strutture ed in particolare sulla tribuna dello stadio “Peppe Borgese”; a beneficio delle manifestazioni capaci di accendere su Comiso e sul suo centro storico i riflettori e quindi di convogliarvi l’interesse di visitatori e turisti. E poi – ancora la Schembari – l’acquisto di un importante monumento dell’imprenditoria e dell’ artigianato settecentesco del nostro territorio, quale la Cartiera Diana; restauri all’interno dei nostri luoghi di culto; finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade; il rifacimento integrale della via degli Aragonesi, che completa il progetto bellissimo del Parco della Pace presso la Pagoda, e che consentirà un accesso più agevole alla Torre di Canicarao, ai numerosi opifici, alle attività turistico/ricettive ed a quelle produttive che insistono lungo questo importante asse, che vogliamo fortemente trasformare in una “via del turismo naturalistico e dell’elevazione spirituale”.

Non posso che dare atto dell’interesse da parte del Presidente della Regione che ha mantenuto fede agli impegni presi relativamente all’aeroporto, del lavoro dell’Assemblea Regionale e ancor più non posso che ringraziare l’ Onorevole Giorgio Assenza sempre attento alle esigenze ed alle istanze del territorio”.