La dieta weekend prima di Capodanno aiuta a disintossicare il corpo dagli eccessi dei cibi delle festività natalizie e a drenare i liquidi in eccesso. La dieta del weekend prevede ogni giorno cinque pasti: tre principali e due spuntini ai quali non può essere apportata alcuna modifica o sostituzione, se non quelle suggerite per il pranzo del secondo giorno. Non è previsto l’uso di condimenti, né di caffè. Per dolcificare le tisane, è consentito utilizzare un cucchiaino di miele (6 cucchiaini in totale nei 2 giorni di dieta).

Dieta dei due giorni prima di Capodanno: menù

Sabato

Colazione: un bicchiere di succo di carota e limone e un frutto a scelta tra una mela o un’arancia.

Spuntino: una tazza di decotto di tarassaco.

Pranzo: un vasetto di yogurt magro naturale, un bicchiere di succo di carota e limone e un pizzico di sale, una banana.

Merenda: un bicchiere di decotto di tarassaco.

Cena: 40 g di insalata d’orzo con verdure bollite; una fetta di ananas o un’arancia.

Dopo cena: una tazza di tisana di tiglio.

Domenica

Colazione: una tazza di tè e 4 fette biscottate integrali.

Spuntino: una tazza di decotto di tarassaco.

Pranzo: un bicchiere di succo di carota e limone; un uovo alla coque; un bicchiere di latte parzialmente scremato (150 ml) o 50 g di formaggio tipo parmigiano oppure 50 g di bresaola; 2 grissini.

Merenda: una tazza di decotto di tarassaco.

Cena: 30 g di riso bollito con brodo vegetale; una pesca.

Dopo cena: una tazza di tisana di tiglio.

Nei giorni restanti della settimana si può mangiare normalmente, mantenendo un buon apporto di frutta e verdure (almeno 2 porzioni di frutta e 3 di verdura cruda o cotta ogni giorno) e consumando a pranzo e cena porzioni moderate di proteine (carne, pesce, latticini magri) e carboidrati (pasta, pane e riso integrali). Da evitare dolci, cibi grassi e conservati, insaccati.

La dieta del weekend è molto restrittiva e non è adatta a tutti. Si tratta di un esempio di menù indicativo che non deve essere seguito da chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Prima di decidere di fare una dieta è raccomandato di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista.