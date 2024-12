Scicli – Rimpatriata di classe, dopo 31 anni dal diploma di Maturità, per gli alunni della “Quinta A” del Liceo Classico Tommaso Campailla, sezione aggregata del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Scicli. Il revival ieri sera in una pizzeria del centro storico sciclitano. Gli ex studenti ormai cinquantenni, che hanno conseguito la maturità nel 1993 al Liceo Classico di Scicli, si sono ritrovati attorno ad un tavolo a ridere e scherzare come se il tempo non fosse mai passato.

Nonostante i capelli bianchi o le teste pelate, naturalmente per gli ex ragazzi ormai uomini, la serata è stata un vero e proprio ritorno al passato ma anche un momento per condividere il vissuto di vita di ognuno dei presenti fino ad oggi. Alla serata erano presenti: Vincenzo Bramanti, Andrea Fiorilla, Sandro Portelli, Luca Gentiluomo, Emanuele Nifosì, Evelyn Vanasia, Ellen Massari, Daniela Rivillito, Felicia Rinzo, Teresa Manenti, Patrizia Minardo, Stefania Ventura e Giannina Emmolo. Altri non hanno potuto partecipare perché stabilmente trasferiti in altre città d’Europa e non solo.