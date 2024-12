La Manovra 2025 del governo introduce importanti novità per i bonus casa, confermando alcuni incentivi e apportando modifiche ad altri. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per le detrazioni fiscali legate alla casa.

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus: le Aliquote nel 2025

Le principali agevolazioni per la casa subiscono delle modifiche nelle aliquote, differenziando tra prima e seconda casa:

Bonus Ristrutturazioni: Per gli interventi sulla prima casa, la detrazione rimane al 50% con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le seconde case e altri immobili non residenziali, l’aliquota scende al 36%, mantenendo lo stesso tetto di spesa.

Ecobonus: Anche l’Ecobonus, relativo agli interventi di efficientamento energetico, segue lo stesso schema del bonus ristrutturazioni: 50% per la prima casa e 36% per le altre, sempre con un tetto di spesa di 96.000 euro.

Sismabonus: Per il Sismabonus, dedicato agli interventi di miglioramento sismico, si applica lo stesso principio delle aliquote differenziate (50% per la prima casa e 36% per le altre). A differenza degli altri bonus, per il Sismabonus non è previsto un tetto di spesa specifico.

Proroga del Bonus Mobili e Mutui Giovani

La Manovra 2025 prevede anche la proroga di altre importanti misure:

Bonus Mobili: Viene rinnovato il bonus mobili ed elettrodomestici, con un tetto di spesa di 5.000 euro. Questo bonus permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione.

Agevolazioni Mutui Giovani: Vengono rinnovate fino al 2027 le agevolazioni sui mutui per l’acquisto della prima casa dedicate agli under 36 e alle giovani coppie, facilitando l’accesso al credito per l’acquisto della prima abitazione.

Novità: Bonus Elettrodomestici ad Alta Efficienza

Tra le novità introdotte dalla Manovra, spicca un nuovo bonus dedicato all’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica:

Bonus Elettrodomestici: Prevede un contributo massimo del 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro. Questo incentivo mira a promuovere l’acquisto di apparecchi a basso consumo energetico.

Eliminazione delle Detrazioni per Caldaie a Gas

Una importante modifica riguarda l’eliminazione delle detrazioni per le caldaie a gas. Questa decisione rientra in una strategia più ampia di transizione energetica e di incentivazione all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

In sintesi: La Manovra 2025 conferma l’impegno del governo nel sostenere il settore dell’edilizia e l’efficientamento energetico, con alcune importanti novità che è bene conoscere per pianificare eventuali interventi sulla propria abitazione.