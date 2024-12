Torna a grande richiesta, al Piccolo Teatro dei Biscottari, “Com’è profondo il male”, spettacolo di Davide Cirri sulla solitudine di chi non viene ascoltato. Dopo il sold out delle due repliche, torna a grande richiesta “Com’è profondo il male”, spettacolo di Davide Cirri e Sergio Beercock, in scena alle 21 di venerdì 27 dicembre al Piccolo Teatro dei Biscottari, in via dei Biscottari 27.

Un monologo che invita a chiedersi dove vanno le persone sole, ma anche dadove vengono? Due interrogativi che ci si pone quando si cerca un senso alla propria vita, provando a capire quella degli altri. Domande che portano con loro il peso della solitudine e del karma che spesso non si dimostra benevolo. Trae ispirazione da un’esperienza realmente accaduta Sul palco, one man show, Davide Cirri, con un monologo dedicato a chi ha voce, ma non viene udito o, meglio, ascoltato.