Vittoria – Ladri in azione a Vittoria nella notte tra Natale e Santo Stefano. Hanno agito intorno alle ore 5 del mattino e hanno spaccato una delle vetrine del negozio di abbigliamento di via Matteotti e portando via il denaro, pochi spiccioli, contenuti nel registratore di cassa. Ignorati, invece, i capi di abbigliamento e gli accessori in vendita. Ingenti i danni provocati alla vetrina e i disagi. Essendo ieri una giornata di festa, infatti, solo oggi i titolari hanno potuto risolvere il tutto.

Nel pomeriggio di oggi, invece, il finestrino posteriore di un’auto in sosta, una Fiat Panda, è stato sfondato. L’auto era parcheggiata in via Principe Umberto.

I ladri hanno portato via i vestiti lasciati nell’auto, appartenenti alla proprietaria dell’auto, e persino i libri della giovane studentessa universitaria che ha lanciato un appello sui social dicendosi disponibile anche a dare una ricompensa a chiunque la aiuti a ritrovare i suoi beni (foto Franco Assenza).