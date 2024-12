Ragusa – Il Natale porta con sé magia, riflessione e divertimento, e la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa propone due spettacoli imperdibili che racchiudono tutto questo. Il 3 e 4 gennaio alle ore 19.30 e il 6 gennaio alle ore 18.00, sarà la volta della nuova produzione “La vera storia de La Bella Addormentata” che, attraverso una chiave innovativa e comica, affronta con leggerezza temi profondi e attuali come l’integrazione e la diversità. “Canto di Natale” di Charles Dickens, grande successo della compagnia ragusana, adattato da Federica Bisegna, che cura anche i costumi, e diretto da Vittorio Bonaccorso, da dieci anni fa parte della programmazione natalizia e quest’anno, per la prima volta, verrà rappresentato nella suggestiva cornice della Maison GoDoT.

In scena per questo recital a 6 voci, oltre ai direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, ci saranno gli attori Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, e i piccoli Leonardo Cilia, Amelia Gurrieri, Aida Munda, Carlotta Armenia, Anna Nobile, Sara Mirabella. “Canto di Natale” unisce il fantastico alla critica sociale. Dickens, attraverso il personaggio dell’avaro Scrooge e il viaggio di redenzione che compie grazie all’intervento di tre spiriti, ci ricorda che il cambiamento è possibile e che le azioni di ciascuno possono influire profondamente sulla vita degli altri. “Questo spettacolo non è solo una fiaba – commentano Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – ma una profonda riflessione sul nostro modo di vivere e sulla possibilità di riscoprire valori come l’altruismo, la generosità e la comunità. È una storia che commuove e insegna, un’occasione per grandi e piccoli per vivere appieno l’autentico spirito delle festività natalizie”.

Come di consueto, anche la Befana si trascorre alla Maison GoDoT, e nei giorni dal 3 al 6 gennaio andrà in scena un originale spettacolo per ragazzi nato dalla penna di Federica Bisegna: “La vera storia de La Bella Addormentata — Favola sulla diversità in chiave comica”, con la regia di Vittorio Bonaccorso. Ritorna un format già sperimentato con grande successo dalla Compagnia teatrale, che attraverso una rivisitazione comica di fiabe famose aiuta ad affrontare temi attuali e rilevanti come la parità di genere, l’ambientalismo e altre questioni sociali urgenti, rendendoli più comprensibili e accessibili ai bambini. Questa volta il tema centrale sarà la diversità in tutte le sue sfaccettature, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul valore dell’integrazione. Sul palco ci saranno Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino. “Attraverso i riferimenti alla trama originale e l’introduzione di personaggi inediti – spiega Federica Bisegna – lo spettacolo veicolerà un messaggio di inclusione e accettazione, senza tralasciare divertimento e vivace coinvolgimento”. (Foto comunicato)