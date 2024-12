Licata (Agrigento) – E’ Vincenzo Vullo di 45 anni, la vittima dell’incidente stradale avvenuto in via Torregrossa a Licata. La sua moto per cause in corso di accertamento è andata a sbattere contro un autocarro. Un impatto che ha purtroppo lasciato scampo al motociclista. Il 45enne sarebbe morto sul colpo. Sul posto, si sono subito portati gli agenti di polizia ed il personale medico del 118 dell’ospedale.

I sanitari hanno tentato di rianimare il 45enne, ma per lui non c’e’ stato nulla da fare. I rilievi sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente.