Natale con la neve anche in Sicilia. Tra la vigilia di Natale, il Natale e Santo Stefano molte zone dell’isola sono state imbiancate dalla neve. Abbondanti nevicate sono state registrate per la vigili di Natale nell’Agrigentino. Il personale stradale del libero consorzio comunale di Agrigento ha lavorato tanto per liberare il tratto della strada provinciale tra Cammarata e Santo Stefano di Quisquina, ricoperta dalla neve che è caduta abbondantemente sulla zona dei Monti Sicani nell’Agrigentino.

Gli spazzaneve hanno sgomberato buona parte della carreggiata, con successivo spargimento di sale per evitare la formazione di ghiaccio, ma la neve ha ripreso a cadere con maggiore intensità, costringendo il personale del settore infrastrutture stradali ad interrompere momentaneamente le operazioni, pur continuando ad effettuare un continuo monitoraggio della situazione, ha spiegato una nota del libero consorzio comunale. La strada provinciale 24 è percorribile al momento solo con catene. Tanta neve anche a Floresta, San Mauro Castelverde, Braidi, Cesarò e Capizzi in provincia di Messina, Monreale in provincia di Palermo e in alcuni Comuni della provincia di Enna.