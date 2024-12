Modica – Vigilia di Natale lavorativa per l’Avimecc Modica, che prepara la difficile trasferta sul campo della Domotek Reggio Calabria terza forza del girone Blu del campionato di serie A2.

La formazione reggina da neopromossa sta disputando un gran bel campionato per cui la trasferta in riva allo Stretto dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano valida come prima giornata del girone di ritorno è tra le più difficili da affrontare.

“Sono la squadra rivelazione di questa stagione – spiega il tecnico dell’Avimecc Modica – perchè da neopromossa è meritatamente al terzo posto avendo conquistato punti importanti anche con squadra di prima fascia del nostro girone. Sappiamo che così come fatto domenica scorsa con Gioia del Colle, anche a Reggio Calabria dobbiamo mostrare i muscoli per cercare di fare bene. Noi veniamo da una vittoria che ci permette di passare un Natale sereno, ma siamo già concentrati per la prossima sfida.

I ragazzi – continua – giornata dopo giornata sono sempre più consapevoli dei propri mezzi, delle loro caratteristiche e delle loro qualità e soprattutto del gioco corale che sta venendo fuori, dalle mani di Putini vengono fuori giocate importanti che chiamano in causa sempre di più tutti i nostri attaccanti in tutte le situazioni e in tutti i momenti dei set, quindi sono sicuro che anche a Reggio Calabria i ragazzi interpreteranno bene l’incontro e daranno filo da torcere ai nostri avversari. Vincere come abbiamo fatto noi domenica con Gioia del Colle – conclude Enzo Distefano – ci da morale, consapevolezza e fiducia in noi stessi oltre alla voglia di fare bene e sempre meglio in questo campionato”.

Ieri, intanto, in un clima di assoluto relax, si è svolta la cena di Natale organizzata dalla società che ha voluto far sentire ancora di più a casa giocatori e staff tecnico in questo periodo particolare dell’anno, dove il calore della ‘famiglia’ è particolarmente sentito, ma da oggi tutto l’ambiente è concentrato sulla partita del giorno di Santo Stefano.

“Dobbiamo affrontare questa gara a testa alta – dichiara Biagio Pappalardo – così come abbiamo affrontato domenica Gioia del Colle, altra big di questo campionato, con questa cattiveria agonistica abbiamo ottenuto un grande risultato cercato e voluto da tutti e speriamo di fare punti anche contro Reggio Calabria, a sorpresa altra testa di serie del girone Blu. In questi giorni che ci separano dal match abbiamo lavorato tanto in palestra e speriamo di fare bene anche al “PalaCalafiore”. Siamo un gruppo fantastico – continua – dal primo all’ultimo ci vogliamo bene, coach Distefano e coach Benassi ci sostengono tantissimo, la dirigenza ci sta sempre vicino e non ci fa mancare nulla e questo influisce molto anche sul rendimento della squadra. Questo è il mio è il primo anno a Modica e lavorare al fianco di un veterano come Vincenzo Nastasi è importante per la mia crescita. Osservando il suo modo di lavorare ed essendo già da sei anni in serie A3, per me è da esempio. Abbiamo lo stesso ruolo ma – conclude il libero biancoazzurro – non c’è rivalità tra di noi, anzi lui mi da sempre dei consigli e mi motiva continuamente per aiutarmi a migliorare”.