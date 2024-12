Modica – Allarme sociale a Modica a seguito di episodi criminosi o comunque preoccupanti. Nel dibattito apertosi suĺla questione con gli interventi della sindaca Maria Monisteri, di Vito D’Antona di Sinistra Italiana, di Giorgio Moncada presidente sezionale di Confcommercio, per citarne solo alcuni, si inseriscono ora le considerazioni dei 5 stelle della città della Contea. Questa la loro nota stampa.

Sicurezza a Modica M5S: “Situazione sempre più preoccupante”

Il Movimento 5 Stelle di Modica è seriamente preoccupato per la sicurezza a Modica che sta diventando un tema di crescente preoccupazione per i cittadini, che lamentano un clima di instabilità e paura a causa di episodi sempre più frequenti di vandalismo. E microcriminalità, così come le risse che avvengono ormai con cadenza settimanale, nel centro storico. “Al riguardo – dicono – un aspetto particolarmente critico è rappresentato dalla mancata attivazione del sistema di videosorveglianza in città”. Il Movimento 5 Stelle di Modica infatti si interroga sulla funzionalità dello stesso. Anche in considerazione del fatto che i dispositivi sembra che siano stati installati in diversi punti strategici della città, rimanendo però inutilizzati. “La mancanza di un sistema di monitoraggio efficace rappresenta un grave limite per il controllo del territorio, per la prevenzione dei reati e l’identificazione degli autori degli stessi – prosegue il gruppo pentastellato – A peggiorare il quadro, vi è un numero insufficiente di forze dell’ordine in città.

Gli organici ridotti e il mancato presidio di alcune aree critiche rendono difficile un intervento tempestivo ed efficace, nonostante il prodigarsi del personale della polizia locale e delle forze dell’ordine che devono coprire, con un organico ridotto al minimo, un territorio molto vasto. In questo contesto, in cui lo spirito natalizio sembra presente solo nelle luminarie, Modica si trova ad affrontare un’emergenza sicurezza che richiede un intervento immediato e coordinato. Invitiamo pertanto l’amministrazione comunale a una decisa accelerazione sull’attivazione della videosorveglianza, senza indugiare ancora, insieme a una maggiore attenzione al degrado sociale che è all’origine di questi comportamenti. Invitiamo anche la sindaca a fare una passeggiata il sabato sera nel centro storico di Modica, per rendersi conto di persona della situazione e di come viene percepita”. (da.di.)