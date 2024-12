Catania – E’ Carlo Calvagna, classe 1985, residente a Misterbianco, in provincia di Catania, l’uomo morto ieri sera nell’incidente stradale che, intorno alle 19, si è verificato lungo la tangenziale di Catania, in direzione Messina nei pressi dello svincolo per il punto vendita della multinazionale Ikea, in contrada Passo Martino. La vittima viaggiava a bordo di un furgone della Ingo Trasporti con sede a Piano Tavola, società specializzata in consegne espresse tra Sicilia e Calabria.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autocisterna. Uno dei feriti è stato trasportato dal 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. L’uomo viaggiava a bordo del furgone ed è arrivato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Al ferito, classe 1978, sono state diagnosticate diverse fratture al volto ed è stato ricoverato in Terapia intensiva con prognosi che al momento rimane riservata.