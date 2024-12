Maltempo, freddo e neve a bassa quota per Natale e Santo Stefano anche in Sicilia. Secondo le ultime previsioni meteo annunciate da Marco Gelfo de Il Mio meteo Sicilia. “Aria fredda di estrazione Artica interesserà soprattutto il sud, zone adriatiche e Sicilia per tutto il periodo natalizio, portando instabilità, e nevicate a quote collinari. La massa d’aria gelida arriverà in una prima fase dalla Groenlandia, poi dal Mar di Norvegia e infine dai Balcani tra Natale e Santo Stefano.

Previsioni meteo per lunedì 23 dicembre

Maltempo in Sicilia, freddo e neve a bassa quota a Natale – foto Gelfo

Aria fredda proveniente dal nord Europa porterà un calo rigido delle temperature. Nella giornata di lunedì 23 dicembre si prevede freddo artico e instabilità con nevicate a quote di collina/alta collina. Non si esclude che la neve possa cadere anche in provincia di Ragusa. (vedi foto).