Acate – Sono stati consegnati questa mattina ad Acate, nei locali di via Agrigento, alla presenza dell’Assessore ai lavori pubblici Daniele Gallo, del consigliere Irene Tidona e dei tecnici, i lavori alla ditta che si occuperà dell’adeguamento sismico e dell’efficientamento energetico del futuro asilo nido comunale. Il sindaco Gianfranco Fidone, nell’occasione, ha ripercorso l’iter che ha condotto all’ottenimento di un importante finanziamento del PNRR.

“Oggi mettiamo a terra, in largo anticipo rispetto alla consegna dei lavori prevista per la fine di gennaio del 2025, un finanziamento che il Comune di Acate ha ottenuto con un intenso lavoro tecnico e progettuale. Un lavoro che ci permetterà di lasciare al nostro paese un asilo nido moderno, sicuro, confortevole, a impatto zero, completamente impermeabilizzato e pronto ad ospitare i più piccoli. Il finanziamento di 840mila euro ottenuto su fondi PNRR testimonia concretamente il nostro impegno per la città del domani”, dice Fidone.

“Inoltre, oltre a questi lavori di fondamentale importanza, stiamo portando avanti il progetto per una mensa così da offrire il servizio di refezione scolastica agli alunni. Le opere pubbliche sono di certo il termometro su cui poter giudicare – assieme all’impegno complessivo in tutti i settori – il nostro operato e siamo estremamente felici di questo passo in avanti per Acate. Ringrazio gli uffici, l’Architetto Biagio Gallo e tutta la squadra amministrativa: adesso seguiremo con attenzione i lavori affinché si possa tagliare al più presto il nastro del nuovo asilo. Acate, nel corso dei prossimi mesi, sarà un cantiere a cielo aperto con questa e con molte altre opere che presenteremo alla città”