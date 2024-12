Ennesimo incidente mortale in Sicilia. Una donna di 40 anni, Milena Paratore di Oliveri (Me), ha perso la vita ieri sera in un incidente che si è verificato tra gli svincoli autostradali di Giostra e Boccetta, sulla A20 Palermo – Messina. L’incidente è avvenuto all’altezza del Torrente Trapani, al chilometro 10+800.

Secondo quanto ricostruito l’auto sulla quale viaggiava la donna insieme ad altre due persone è improvvisamente uscita fuori strada e si sarebbe ribaltata finendo su un terrapieno accanto al guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e anche una squadra dei vigili del fuoco.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato niente da fare nonostante l’arrivo dei soccorritori di un’ambulanza del 118, sarebbe morta sul colpo per il tremendo schianto. Solo contusioni invece per gli altri due occupanti della vettura.

Tanti i messaggi di cordoglio postati sui social dopo la notizia della morte della donna. La 40enne un mese fa aveva perso la sua mamma e come si legge nei post manifestava il grande dolore per la cara perdita ogni giorno.

“Non potevi sopportare la morte di tua mamma – scrive Lillo – e così eccoti con lei . Mi dispiace tantissimo ti ho vista crescere in quel balcone difronte casa mia e sentire queste notizie fanno realmente male. R.I.P. Milena Paratore ti ricorderò sempre come la bambina vivace e forte che eri”.

“Che la terra ti sia lieve – scrive Andrea – che tristezza, Ciao Milena”.

“Non ho parole, – scrive Angela – grande dispiacere Milena. Gioia bella, donna speciale”.

“Ciao amica mia – scrive Santina – riposa in pace sono senza parole per la notizia adesso sei una stella che brilla in cielo insieme alla tua mamma….. Mi mancherai amica mia”.

“Ciao cuginetta, oggi il cielo ha un angelo in più in paradiso, – scrive Rosa – lasci troppo dolore qui sulla terra. Riposa in pace tra le braccia di tua mamma…— triste”.