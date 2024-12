Modica – Modica piange Andrea Montineri morto a soli 30 anni. “La morte di Andrea – scrive il sindaco di Modica, Maria Monisteri – traccia un segno di dolore nelle nostra Città in questi giorni di fine anno. Il mio pensiero va ai suoi cari, ai suoi amici, a chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Nel suo ricordo, esprimo il mio cordoglio e della nostra Amministrazione. Buon cammino Andrea e che il tuo sorriso sia con te Ovunque tu sia e resti sempre nel cuore di tutte le persone che ti vogliono bene”.

Sulla morte del giovane modicano arriva anche il cordoglio del deputato regionale ed ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Il Natale della Città di Modica non sarà lo stesso dopo la notizia della tragica scomparsa del nostro giovane compaesano Andrea, con ancora tutta la vita davanti. Amato e conosciuto da tantissimi, spesso in giro con il suo amato cagnolone, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che ne hanno apprezzato le doti umane e morali. Non posso neanche immaginare il dolore straziante dei suoi cari a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze”. I funerali si terranno lunedì mattina alle 10 al santuario della Madonna delle Grazie. Il giovane viveva con il padre poliziotto al quartiere Dente, mentre la madre era venuta a mancare qualche tempo fa.

Pare che il giovane era solito allontanarsi per qualche giorno, e per questo motivo il fatto che fosse irreperibile da ore non aveva subito fatto scattare l’allarme. Poi il macabro ritrovamento, venerdì sera da parte della polizia, dopo una telefonata anonima. Un dolore immane per la famiglia e per quanti lo conoscevano.