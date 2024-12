Ragusa – C’è tanta tristezza e dolore a Ragusa e non solo per la morte improvvisa del 24enne Enrico Gulino, morto stanotte per un aneurisma. Il giovane era solare e pieno di vita ed era molto conosciuto in città per la sua passione per la moda. La notizia della sua morte diffusa stamattina sui social ha fatto scattare tanti messaggi di cordoglio per la famiglia ed in particolare per il papà Emanuele, conosciuto per la sua professione di vigile del fuoco.

“Tutto il corpo dei vigili del fuoco di Ragusa si unisce al dolore della famiglia Gulino per la morte improvvisa di Enrico”. I funerali si terranno lunedì 23 dicembre, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Gesuiti) a Ragusa. Il corteo funebre muoverà alle ore 10,30 dall’abitazione di Via generale Salvatore la Rosa.