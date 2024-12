Ragusa – È stato un successo oltre ogni aspettativa lo spettacolo “Musica per la Pace”, organizzato dall’associazione culturale musicale Shine nei giorni scorsi al Teatro Don Bosco di Ragusa. Una serata straordinaria, che ha saputo unire l’arte della musica a un impegno sociale per la promozione dei diritti umani, a supporto delle attività di Amnesty International. Un pubblico caloroso ha gremito il teatro dimostrando grande interesse e partecipazione per un evento che, oltre ad offrire un intrattenimento di alta qualità, ha lanciato un messaggio forte e chiaro: la pace e la dignità sono valori universali che devono essere costantemente tutelati. Sul palco, presentati dalla bravissima Valentina Frasca, si sono alternati allievi e docenti Shine, professionisti ed esordienti talentuosi di ogni età, in un clima di condivisione e dialogo, per un viaggio musicale che ha attraversato generi e generazioni.

Tra i momenti più emozionanti, l’esibizione del maestro Angelo Privitera, storico collaboratore di Franco Battiato, che ha incantato il pubblico con interpretazioni memorabili dei brani più iconici del grande cantautore siciliano.

Altro momento di grande rilievo è stata la presentazione della suite musicale “Viaggio nei Quattro Elementi”, composta dal maestro Giovanni Leon Dall’Ò. Un’opera inedita che ha saputo coniugare arte e riflessione, ricordando il diritto delle future generazioni a vivere in armonia con la natura.

Non sono mancati momenti di riflessione grazie agli interventi dei rappresentanti di Amnesty International, che hanno sottolineato l’importanza di un impegno costante per i diritti umani. La scelta di organizzare l’evento a ridosso della Giornata Mondiale dei Diritti Umani ha dato ulteriore significato all’iniziativa, trasformandola in una celebrazione viva e concreta di valori fondamentali come la pace, la libertà e l’uguaglianza.

Accompagnate da proiezioni video e momenti di poesia, le esibizioni hanno offerto al pubblico un’esperienza multisensoriale, coinvolgente e profonda. Il repertorio, che ha attraversato le mitiche sonorità degli anni ’70 e ’80, ha fatto vibrare le corde dell’emozione, tra brani celebri e arrangiamenti sorprendenti.

Proprio in questi giorni, il Gruppo 228 Amnesty International di Ragusa ha celebrato i 25 anni di presenza sul territorio, un traguardo importante che testimonia l’impegno costante dell’associazione nella promozione dei diritti umani. Durante l’evento ad ingresso gratuito, non sono mancati momenti dedicati a ricordare il lungo percorso di attività e sensibilizzazione portato avanti dal gruppo locale, che ha contribuito a diffondere consapevolezza su temi cruciali e a costruire una rete di solidarietà in tutta la comunità. A sostegno di “Musica per la Pace” l’Assemblea Regionale Siciliana e numerosi sponsor locali.