Ragusa – A Ragusa Ibla il 31 dicembre arriva “Capodanno Buskers Fest”, l’evento speciale ideato dall’Associazione Edrisi, organizzatrice del festival di circo e arte di strada “Ibla Buskers”, per ritrovarsi insieme nell’ultimo giorno dell’anno e per brindare all’arrivo del 2025, in cui tra l’altro si celebrerà anche il trentennale della manifestazione che ad ottobre, ogni anno, richiama migliaia di spettatori.

“Capodanno Buskers Fest” sarà una grande e coinvolgente festa da vivere all’aperto, circondati dal calore di mirabolanti emozioni tra Piazza G.B.Odierna e il chiostro dell’antico convento all’interno dei Giardini Iblei.

Numerosi gli artisti coinvolti, come l’acrobata aerea e clown Jenny Pavone, che proporrà lo spettacolo “Waiting for the Miss” esibendosi al trapezio fisso con numeri mozzafiato dove la leggerezza del movimento si intreccerà alla forza e alla comicità o ancora la compagnia italiana “Crème & Brûlé”, frutto dell’incontro tra Valeria, danzatrice e coreografa, e Alessio, artista di strada e mangiafuoco. Si esibiranno in “Circo Cerini”, spettacolo suggestivo che celebra l’arte del fuoco, tra serpenti di fiamme, danze incandescenti e creature fantastiche per un’esperienza scenica senza pari.

Tra gli artisti ospiti troviamo Peppino Marabita, storico volto di Ibla Buskers, che con il suo umorismo poetico e le sue acrobazie strampalate saprà incantare il pubblico con lo spettacolo “Malleabile”.

In serata la festa si sposterà nell’accogliente chiostro del convento domenicano, dentro i Giardini Iblei, spazio accogliente, riscaldato e utile per la condivisione di un cenone conviviale che si protrarrà fino a prima della mezzanotte quando si apriranno le danze con il concerto dei “The Bluebeaters”, celebre band amata per il suo repertorio composto da un mix vibrante di ska, pop, rock e reggae con il mood distintivo e sempre con lo stesso atteggiamento giamaicano che li contraddistingue sulla scena musicale da 30 anni.

La formazione propone sia rivisitazioni di classici della musica mondiale sia brani originali, sempre fedeli ai suoni e alle atmosfere delle origini. A seguire salirà in consolle Alejandra Arzola, dj venezuelana cresciuta sull’isola di Margarita. Alejandra utilizza solo vinili nelle sue selezioni.

La sua proposta musicale trapassa ogni confine ottenendo come risultato un dj set che spazia dal Latin Jazz, Brazilian groove, al Middle-Eastern Soul e Afro-Funk.La manifestazione sarà arricchita dalle incursioni dei “Pixel Shapes”, collettivo di Media Artist and Sound Designers che interverranno con una serie di azioni Visuals proiettate sul palco utilizzando il sistema Ledwall che aggiungerà un tocco visivo di grande impatto alla già ricca atmosfera della festa. Insomma, si preannuncia un Capodanno irresistibile. “Capodanno Buskers Fest” è sostenuto dalla Regione Sicilia, dal Comune di Ragusa e dal Libero Consorzio Comunale. Il manifesto dell’evento è stato realizzato da Alessandra Roccasalva. L’evento prende il via già nel pomeriggio, alle 18,30 per proseguire fino a notte inoltrata.