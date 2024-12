Modica – “Gli ultimi accadimenti nel nostro centro storico meritano una riflessione serena e non fuorviata e fuorviante. Nessuno di noi amministratori disconosce che nel cuore di Modica ci sono difficoltà e ci spendiamo ogni giorno per affrontarle e risolverle. Ma da qui a diffondere notizie false di risse, bombe carta e altre amenità irreali, ce ne corre”. A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri. E lo fa con una lunga dichiarazione che riportiamo di seguito, dopo gli ultimi fatti accaduti in centro storico a Modica Bassa che hanno scatenato polemiche infinite.

“Niente di tutto questo. Nessun far west quotidiano – spiega il sindaco di Modica – in corso Umberto e nelle zone a ridosso ma episodi che, seppure rari, vanno si stigmatizzati ma senza esagerarne termini e conseguenze pur di disegnare uno scenario che serve solo a denigrare Modica e a danneggiare chi nel centro storico investe risorse e spende il proprio lavoro nelle attività commerciali.

Circa poi su quanto è accaduto martedì scorso, non si è trattato di bombe carta né di atti intimidatori nei confronti di qualcuno ma di forti petardi fatti esplodere a ridosso di Palazzo San Domenico che hanno provocato danni alle cose e sui cui autori, lavorano le forze dell’ordine.

Nessuna rissa vicino piazza Monumento -come qualche ‘costruita’ fake sui social voleva far emergere – ma una movimentata discussione che ha sullo sfondo quello che è un problema serio e purtroppo comune ad ogni realtà come le tossicodipendenze. Infine, dopo la segnalazione di specchietti di auto rotti e macchine danneggiate vicino la stazione lo scorso fine settimana, ci siamo attivati con le forze dell’ordine e non esiste denuncia alcuna di accaduti del genere.

Non disconosciamo le difficoltà, i negozi che chiudono, le saracinesche che si abbassano e ne focalizziamo i motivi cercando soluzioni condivise. Non a caso di recente abbiamo incontrato una delegazione di commercianti, entrando a fondo nei problemi e proponendo insieme le soluzioni.

Ci spendiamo con iniziative, idee, programmi, progetti, interventi a favore del centro storico di Modica. E’ nostra intenzione all’inizio del nuovo anno, incontrarci con i proprietari dei locali oggi sfitti e chiusi per capire se c’è una strada che, come ente pubblico, possiamo percorrere con loro per dare vigore all’offerta commerciale e evitare le saracinesche abbassate.

Continuare però a dare di Modica un volto volutamente sbagliato, artatamente in negativo, abbruttita da chi specula e non fa certo il bene della Città, è inaccettabile perché è una ricostruzione falsa basata su esagerazioni dannose.

Siamo attenti ad ogni luogo della nostra Città e al suo centro storico in particolare. Siamo in costante raccordo con le forze dell’ordine che hanno ben chiare le idee su come debellare i problemi individuare chi li crea e su cui intervenire. Il centro storico di Modica è straordinario e invitiamo a viverlo perché farlo significa anche agire come deterrente contro chi lo imbruttisce.

Siamo sempre pronti all’ascolto e a supporto e sostegno di chi nel centro storico crede, vive e lavora. Di chi vuole bene a Modica e non specula su episodi a proprio uso e consumo. Il cuore di Modica è vivo e pulsa e invitiamo chiunque a venire, a goderselo, a farsi una passeggiata in qualunque ora del giorno e in qualunque giorno; a renderlo ricco di presenze e di ‘vita’ com’è da sempre e come continua ad esserlo. Sosteniamo chi continua a credere alla Modica che è e non a quella che qualcuno falsifica aiutato da a quella parte dei social dove purtroppo non alberga la verità. Siamo pronti a tutelarci presso le sedi opportune nei confronti di chi diffonde notizie false e dannose per la nostra Città, per chi investe la sua attività nel centro storico e viene danneggiato. Se qualcuno vuol fare male a Modica per interessi che sfuggono al bene comune, noi non ci stiamo. E questo sia chiaro a tutti”