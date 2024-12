Modica – Riprende oggi la preparazione dell’Avimecc Modica in vista dell’ultima gara del girone di andata del girone Blu del campionato di serie A3, che domenica pomeriggio vedrà i biancoazzurri della Contea impegnati al “PalaRizza” contro Gioia del Colle.

Il sestetto di coach Enzo Distefano è reduce dalla sconfitta con l’onore delle armi sul campo della capolista Sorrento, dove non è bastata la buona prova per portare a casa punti in classifica. Barretta e compagni, tuttavia, possono guardare con ottimismo al futuro perchè fatta eccezione per il secondo set sono rimasti sempre in partita riuscendo in diversi frangenti a creare difficoltà alla prima della classe che si è laureata campione d’inverno con un turno di anticipo.

“Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi in casa della capolista – spiega Enzo Distefano – un po’ meno per il risultato perchè credo che avremmo meritato qualcosa in più. La prestazione c’è stata e l’approccio alla partita sapendo di giocare con la prima della classe. Siamo usciti dal campo a testa alta. Abbiamo commesso troppi errori nei primi due set e abbiamo pagato dazio, poi nel terzo ci siamo riorganizzati e siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Il quarto set è stato molto equilibrato, ma le individualità di Sorrento nei momenti cruciali hanno permesso di risolvere la sfida a loro favore. La prestazione come avevo chiesto in sede di preparazione del match c’è stata, anche se – continua – ho dovuto rinunciare in extremis a Chillemi per un problema fisico e a Raso che ha accusato un piccolo malore. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che sono stati attenti e meticolosi in tutte le fasi nello studio della partita durante la settimana e nel mettere in campo quello che avevamo preparato in allenamento.

Ora voltiamo pagina e da oggi inizieremo a preparare la gara di domenica prossima contro Gioia del Colle, una delle squadre più forti del girone che continua a rafforzarsi con l’innesto nel roster del libero Pierri prelevato da Catania (A2) e di Starace prelevato da Napoli. Ora con l’arrivo di Stefano Bartoli che ci darà una mano per provare a centrare i nostri obiettivi il nostro roster è al completo e ci servirà l’apporto di tutti per cercare di centrare i nostri obiettivi e invito come sempre i nostri tifosi a seguirci numerosi e rumorosi al “PalaRizza” perchè il loro sostegno sarà determinante come lo è stato in passato”.