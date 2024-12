Modica – Critiche costruttive, ma anche proposte. Sono quelle del M5s di Modica, a proposito dell’ultima edizione di ChocoModica 2024. “Cominciamo col dire – evidenzia il gruppo pentastellato modicano – che la promozione è stata rivolta ai produttori siciliani che hanno approfittato della vetrina per vendere i propri prodotti, mentre i produttori modicani non hanno avuto la stessa visibilità. La manifestazione, inoltre, ha avuto tono minore, di respiro locale, con poca e tardiva promozione che di conseguenza ha attirato non più che qualche migliaio di persone, numero ben lontano da quelli non verificabili che risultano dai comunicati stampa e da quelli che comunque si sono avuti nelle scorse edizioni”.

Da qui una serie di proposte: “Sarebbe bene – prosegue il gruppo del m5s – coinvolgere nella fase ideativa, organizzativa e promozionale tutti i produttori locali, inclusi quelli che non aderiscono al consorzio, creando un tavolo di lavoro in vista della prossima edizione cosi come di altre azioni promozionali. Ed ancora mettere in luce che il cioccolato modicano è un prodotto di nicchia legato alla Contea per tradizioni, cultura, storia, dando adeguata visibilità al lavoro di Franco Ruta e dei produttori locali. C’è anche da definire chi sono i destinatari della manifestazione e svolgere azioni promozionali adeguate come tempistica e tipologia di informazioni; approfittare dell’evento per valorizzare Modica come città con i suoi musei, attività culturali e produttive e i suoi quartieri, ma anche ripensare il periodo e le location della manifestazione. Queste sono le iniziative e i contributi che vogliamo offrire alla città e che porteremo all’attenzione dell’Amministrazione”.