Scicli – Confeserfidi si conferma punto di riferimento per il sostegno al tessuto imprenditoriale. Con un contributo significativo di un milione di euro versato, per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a favore del Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo PMI) il confidi ha incrementato le percentuali di copertura riconosciute dal Fondo PMI, raggiungendo il 90% per le operazioni in riassicurazione e l’80% per quelle in garanzia diretta, assicurando maggiore supporto finanziario alle imprese socie.

Il 2024 si sta delineando come un anno straordinario per Confeserfidi, segnato da una costante crescita e dal consolidamento del suo ruolo strategico nel panorama economico nazionale. Questo importante intervento ribadisce la sinergia tra Confeserfidi e prestigiosi partner istituzionali, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), CDP e Mediocredito Centrale e la Banca del Mezzogiorno, che insieme, contribuiscono a rafforzare il sistema imprenditoriale italiano. Grazie a questa collaborazione strategica, è stato ottenuto il nullaosta dal MIMIT che ha permesso di destinare riso rse cruciali per il sostegno alle imprese.

L’apporto di un ulteriore milione di euro facilita l’accesso al credito alle imprese e ai professionisti, oltre che ai soci del confidi. Già in passato, con una dotazione di 250.000 euro, Confeserfidi era riuscita a generare operazioni di garanzia e finanziamento per oltre 17 milioni di euro. Ora, con la quadruplicazione delle risorse, si prevede di attivare iniziative per un valore superiore ai 60 milioni di euro.

Il Dottor Bartolo Mililli, Amministratore Delegato di Confeserfidi, ha evidenziato l’importanza di questa partnership: “Collaborare con Cassa Depositi e Prestiti ci consente di sostenere con maggiore incisività il sistema produttivo italiano. Questo riconoscimento rafforza il valore del nostro operato e ci permette di creare un sistema di supporto inclusivo, capace di abbattere le barriere finanziarie per chi genera lavoro e reddito, contribuendo al contempo alla competitività del Paese.”Il Consiglio di Amministrazione di Confeserfidi ha sostenuto con convinzione questa operazione, volta a mitigare i rischi finanziari e a supportare le PMI in un momento storico caratterizzato da instabilità economica dovuta a conflitti internazionali e altre sfide globali. Confeserfidi prosegue con determinazione la sua missione a favore delle imprese, offrendo strumenti concreti per contrastare gli effetti negativi dell’attuale contingenza economica e favorire lo sviluppo imprenditoriale. Attraverso questo impegno, il confidi siciliano consolida il proprio ruolo di partner strategico per il futuro delle imprese italiane, promuovendo produttività, occupazione e crescita economica