Scicli – Scicli piange Valerio Pacetto, il 17enne rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso agosto in contrada Balatelle a Scicli e morto ieri dopo 4 mesi al policlinico di Catania dove era ricoverato. Era stato trasferito nell’ospedale catanese per i gravi traumi riportati nell’incidente stradale che si era verificato lo scorso 20 agosto intorno alle 21,30 in contrada Balatelle sulla strada che collega Scicli con Cava D’Aliga.

Il 17enne era a bordo del suo scooter e stava facendo rientro nell’abitazione in cui viveva con la famiglia. Le condizioni del diciassettenne sono apparse subito gravi. Dopo l’arrivo all’ospedale maggiore Nino Baglieri di Modica è stato deciso il suo trasferimento a Catania. L’incidente sarebbe avvenuto fra il centauro e un giovane automobilista che viaggiava a bordo della sua auto. La salma dovrebbe arrivare nella giornata di domani da Catania. La veglia nell’abitazione della famiglia e poi i funerali per l’ultimo saluto a Valerio, il ragazzo solare che della bontà aveva fatto lo stile della sua vita.

Tanti i messaggi sui social

“Mi sono resa conto che la Vita – scrive Anastasia in un post con foto che condividiamo – è come un piccolo filo così sottile che in un soffio si spezza. Non vorrei dover scrivere niente per un ragazzo così giovane e pieno di vita , gli occhi si sono riempiti di lacrime e la gola si e asciugata in un attimo , vogliamo ricordarti così vestito elegante e sorridente , vogliamo ricordarti in quel giorno perché eri felice che terremoto era carico e si faceva notare vogliamo ricordarti perché eri così felice che lui ballava vogliamo ricordarti per il ragazzo che eri e che sarai sempre . Ciao piccolo angelo Valerio”.