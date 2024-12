Catania – Si terrà sabato 14 dicembre alle ore 9:30, nei locali dell’Istituto per i Ciechi “Ardizzone Gioieni” in via Etnea 595 a Catania, la prima assemblea cittadina della Rete Sicilia Pulita, che si è formata per dire no agli inceneritori e alle mega discariche e per chiedere maggiore impegno per lo sviluppo sostenibile in Sicilia.

L’assemblea, aperta al pubblico, sarà l’occasione per informare la cittadinanza sul nuovo piano rifiuti del Governo Schifani, sul progetto di due inceneritori e sull’intenzione di allargare alcune discariche già esistenti.

Sarà anche l’occasione ideale per raccogliere idee, stimoli e proposte da parte dei cittadini, e per presentare la petizione per chiedere di cambiare la strategia della Regione Siciliana sui rifiuti.

All’assemblea saranno presenti tutte le parti sociali che compongono la Rete Sicilia Pulita, ma anche medici, chimici, fisici e ingegneri. E’ prevista la presenza del professor Paolo Guarnaccia, storico ambientalista, del dottor Vincenzo Ciffo, manager di Kalat Ambiente e dell’avvocato Giampiero Trizzino, già presidente della commissione ambiente del Parlamento regionale. Interverranno anche alcuni sindaci della provincia etnea.

L’incontro di sabato mattina a Catania, quindi, segnerà l’inizio di un lungo cammino di informazione e mobilitazione dei cittadini siciliani per dire no ad un piano rifiuti che la Rete Sicilia Pulita ritiene sbagliato, dannoso per la salute e persino antieconomico. Altri incontri verranno programmati, con lo stesso fine e per le stesse finalità ma in altre città siciliane, nelle prossime settimane.