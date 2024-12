Modica – E’ arrivato è Dicembre, come ogni anno, Anffas Modica ha in programma tante iniziative natalizie a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Lo scopo è innanzitutto permettere a quante più persone possibili di conoscere l’associazione e i suoi ragazzi con disabilità ma anche raccogliere fondi che verranno interamente destinati a sostenere le attività da oltre vent’anni portate avanti in favore della disabilità intellettiva e/o del neurosviluppo.

Quanto agli eventi, questo è il calendario: il 20 dicembre vi aspettiamo dalle 19:30 in poi presso i locali dell’associazione per la messa natalizia a cui seguirà una cena sociale; il 21 e il 22 dicembre saremo invece alla galleria Solaria per sostenere la ricerca a fianco di Telethon; il 30 dicembre, dalle 15.30, vi aspettiamo sempre in sede per una tombolata insieme agli anziani della cooperativa Turi Apara; infine il 6 Gennaio festeggeremo insieme con “BefanAnffas”, evento in cui verranno consegnate calze piene di dolci ai bambini, ceneremo insieme e verranno estratti i tanti premi messi in palio per il nostro sorteggio, grazie alle aziende che ci hanno donato ceste e prodotti tipici.

Inoltre, per chi fosse in cerca di un’idea regalo di gusto prosegue la partnership tra Anffas e “Feudo Ramaddini” al seguente costo: una bottiglia e un addobbo natalizio fatto a mano a € 15, 00, due bottiglie e l’addobbo a €25,00.

Per acquistare i biglietti del sorteggio al costo di € 1,00, le bottiglie o semplicemente venirci a trovare i nostri recapiti sono i seguenti:

Siamo in Via Circonvallazione Ortisiana 206 1/A (di fronte la Pizzeria Paolino), oppure potete chiamarci allo 0932/762877. (Foto repertorio)