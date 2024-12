Marina di Ragusa – Dopo il grande successo del Concerto dell’Immacolata, arriva il Cuccia Party. Proseguono gli appuntamenti inseriti nel programma “Natal…è” a Marina di Ragusa, organizzati dal Gas Mazzarelli a fianco della Pro Loco, guidata dal presidente Tonino Gulino, e delle associazioni del borgo che collaborano alla manifestazione. Il valore culturale e sociale delle attività messe in campo è il filo conduttore che lega questi eventi rivolti alla variegata comunità di Marina di Ragusa. Domenica in piazza Duca degli Abruzzi si celebreranno ancora una volta le antiche tradizioni legate al giorno di Santa Lucia.

“Da anni ormai ripetiamo questo momento che parla di famiglia, di ricordi, di condivisione con le persone che ci stanno più a cuore”, spiega Valeria Bocchieri, socia del Gas in prima linea nei preparativi. “La preparazione della cuccia è fatta di gesti semplici, legati alla devozione alla Santa ed alla consuetudine di non mangiare pane e farina il 13 dicembre. Da bambina, in questo giorno venivo svegliata dall’odore del grano che mia nonna aveva messo a bollire in un pentolone di ferro. Si mangiava con zucchero e cannella o con il vin cotto. A distanza di tanti anni, sono io a ripetere le varie fasi della lunga preparazione. Con l’aiuto di alcuni soci del Gas portiamo la cuccia in piazza, coinvolgendo la comunità ‘mazzariddara’”.

“La cuccia di Santa Lucia, preparata ogni anno dal Gas Mazzarelli, rappresenta un momento di convivialità molto atteso per l’intera comunità e per tutti gli stranieri che vivono in questo periodo dell’anno a Marina di Ragusa, ma non solo. È anche lo spunto di riflessione per tornare ad una vita più semplice. La cuccia, piatto povero della tradizione contadina, ci invita a vivere più lentamente invece che più velocemente, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più soavemente invece che più forte, provando a puntare ad una semplicità sostenibile per tutti”, spiega la presidente del Gruppo di acquisto solidale, Paola Nigito.

L’appuntamento è domenica 15 dicembre in piazza Duca degli Abruzzi, a partire dalle 11. Presso lo stand del Gas Mazzarelli si potrà degustare nelle varie versioni, dalla classica zucchero e cannella alla palermitana con ricotta e canditi.