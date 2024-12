Ragusa – Adamu Adam Abba, centro di origini nigeriane, classe 2004, è un nuovo giocatore della Virtus Ragusa. L’atleta aveva cominciato la stagione con la Paperdi Juvecaserta, nel girone B del campionato di Serie B Old Wild West. Nella sua esperienza campana il ragazzo, di formazione italiana, ha messo insieme 4,3 rimbalzi in 11’ di utilizzo, con un massimo di 11 nell’ultima gara disputata – una vittoria casalinga contro Latina, lo scorso 26 novembre – quando è rimasto in campo 24 minuti, segnando quattro punti.

Abba è arrivato in Italia giovanissimo e, dopo la trafila dei campionati giovanili, ha esordito in Serie B con Bernareggio nella stagione 2020/21. Ha disputato tre stagioni con il club lombardo, con 32 presenze all’attivo. Lo scorso anno si è trasferito alla Rivierabanca Basket Rimini in Serie A2, giocando in doppio tesseramento anche nel Dulca Santarcangelo di Serie C. Ha fatto parte della nazionale nigeriana che nel 2023 ha preso parte alla FIBA AfroCan di Luanda (Angola).

Abba, che si allena con la squadra da una settimana, sarà a disposizione dei coach Valerio e Di Gregorio a partire dalla gara casalinga di domenica prossima contro la Robur Saronno, valida per la sedicesima giornata di campionato. Il ragazzo indosserà la maglia numero 35.