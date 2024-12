Santa Croce Camerina – Visita istituzionale di commiato del questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, oggi al Comune di Santa Croce. L’attuale capo della Questura iblea, che è stato promosso a dirigente generale di pubblica sicurezza e che com’è noto è in procinto di lasciare la nostra provincia, è stato ricevuto dal sindaco Giuseppe Dimartino, insieme al vice sindaco Francesco Dimartino, al presidente del Consiglio Comunale Luca Agnello ed al comandante della Polizia Locale.

Il sindaco, a nome di tutta la comunità santacrocese, ha tenuto ad esprimere parole di elevato apprezzamento per l’intenso e proficuo lavoro svolto dal questore Vincenzo Trombadore: “Abbiamo ringraziato il signor questore per la graditissima visita e ci siamo complimentati per l’incarico di assoluto rilievo che rende merito alle sue doti e capacità operative – ha detto il primo cittadino – Abbiamo avuto modo di apprezzare la sempre ampia disponibilità e operatività del Questore nei confronti di Santa Croce e delle sue problematiche.

In questi 18 mesi, abbiamo sempre collaborato, in un clima di reciproca stima, per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Siamo certi che ricoprirà questo nuovo e prestigioso incarico con la consueta solerzia mettendo in luce le indiscusse qualità umane e professionali che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare”.