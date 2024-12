Ragusa – Arriva il secondo spettacolo in cartellone del ricco programma di Casamatta a Ragusa. Venerdì e sabato, con inizio alle 20,30 e domenica, con inizio alle 18,00, andrà in scena “Libero Amleto”, dalla celebre opera di William Shakespeare. Un’interpretazione sperimentale e innovativa della celebre tragedia shakespeariana, adattata e tradotta in dialetto ragusano da Rosario Minardi. Lo spettacolo è diretto da Carlo Ferreri e arricchito dai movimenti coreografici di Giovanna Amarù. In un’originale scelta artistica, un solo attore dà vita a tutti i personaggi dell’opera, da Amleto a Ofelia, da Polonio al re e alla regina, giocando sulle trasformazioni interiori e sull’intensità emotiva.

“In questa versione del celebre Amleto – spiega il direttore artistico di Casamatta, Massimo Leggio – il protagonista dà vita ad Amleto, tormentato dalla scoperta del tradimento della madre e dall’apparizione del fantasma del padre, mentre alterna con grande maestria il ruolo degli altri personaggi. Il passaggio tra un personaggio e l’altro avviene senza cambi di costume, ma attraverso la trasformazione interna dell’attore, che riesce a esprimere le loro diverse sfumature emotive e psicologiche. L’uso del dialetto ragusano conferisce ulteriore profondità e una dimensione arcaica ai dialoghi, facendo emergere la forza delle emozioni universali che attraversano le generazioni. Il tutto è ambientato su una scenografia minimalista, dove i movimenti espressivi dell’attore, a metà strada tra danza e teatro, diventano il fulcro della narrazione, creando un’atmosfera che oscilla tra il tragico e il comico”.

Saro Minardi è un attore, regista e drammaturgo professionista che ha attraversato tutti i generi teatrali, dal teatro prettamente classico a quello di ricerca anche su scala europea. Ha partecipato a diversi festival di teatro europei con gli spettacoli: Cagliostro (1999), La Porta delle Locuste (2003, regia Lech Raczak), Dionysos, Una festa per Aristofane (regia Giovanni Anfuso) ecc. Ha lavorato con Turi Ferro in varie produzioni fra cui l’ultima del grande attore catanese: La Cattura, da co-protagonista in scena con lui. Ha al suo attivo anche una trentina di regie in grandi e piccoli teatri. Negli ultimi anni è stato protagonista di Libero Amleto, che ha ottenuto grandi consensi di pubblico e critica.