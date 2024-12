Modica – Il periodo natalizio è un momento prezioso. Le luci, i canti e il calore della feste si uniscono per creare un’atmosfera suggestiva che, al Teatro Garibaldi di Modica, si colora di incanto. Nel teatro dell’antica Contea infatti queste festività saranno rese ancora più speciali da una programmazione ricca e variegata, che regalerà intense emozioni al pubblico, con coinvolgenti spettacoli fuori abbonamento e imperdibili appuntamenti della stagione concertistica.

Si comincia il 13 dicembre alle ore 20.45 con “Notte di Natale 1223”, un musical che unisce teatro e spiritualità, raccontando il momento in cui San Francesco dà vita al primo presepe vivente. Con la Compagnia Teatrale Siciliana insieme ai solisti della RDL (in totale circa 30 artisti) e una regia firmata da Carlo Tedeschi, la rappresentazione condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo, offrendo un’esperienza che tocca nel profondo e celebra la vera essenza del Natale. Spettacolo fuori abbonamento vincitore del premio “Praesepium Populi”.

Il 17 dicembre alle 20.30, si terrà il “Concerto di Natale” con l’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica diretta dal maestro Mirko Caruso. Un’occasione per apprezzare il talento dei giovani musicisti e lasciarsi avvolgere dalle melodie natalizie eseguite con grande maestria.

Il 19 dicembre alle 20.30 torna “Doni in punta di piedi”, evento benefico per il territorio modicano organizzato dall’Istituto “Giovanni Verga” di Modica. Sul palco i solisti e il corpo di ballo del Liceo Coreutico si esibiranno celebrando la solidarietà.

Il 22 dicembre, la magia della danza sarà protagonista con lo spettacolo “Christmas Dancers” organizzato dallo Studio Danza Khoreios di Caterina Abela. In doppia replica, alle 16.30 e alle 20.30, il pubblico sarà trasportato in un mondo di coreografie incantevoli, musica e atmosfere natalizie, per vivere un’esperienza che esalta la bellezza e l’eleganza del movimento.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre alle ore 19.30, il teatro risuonerà delle potenti voci di Eric Waddell & Abundant life gospel singers. I celebri Eric Waddell e i membri del coro di Baltimora porteranno in scena un concerto travolgente, con brani gospel capaci di scaldare il cuore e far vibrare l’anima, una tradizione che negli anni ha conquistato molti teatri prestigiosi. Evento fuori abbonamento.

Il 28 dicembre alle ore 21.00, la magia del Natale continua con il Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania. Guidato dal direttore Luigi Petrozziello, il coro eseguirà il concerto “Gospel, Spirituals e brani corali ispirati al Natale”, un repertorio di composizioni tradizionali che creeranno un clima unico. Spettacolo inserito nella stagione musicale del Teatro Garibaldi.

Uno degli appuntamenti più attesi è “Pipino il Breve – ovvero la nascita di Carlo Magno”, in programma il 29 dicembre alle ore 18.30. Tuccio Musumeci, maestro del teatro italiano, torna protagonista in questa commedia musicale di Tony Cucchiara, che mescola tradizione siciliana e modernità. Tra musica, ironia e una compagnia di artisti straordinaria tra attori, cantanti, musicisti e ballerini, per la regia di Giuseppe Romani, con le coreografie di Silvana Lo Giudice, le storiche scene e i costumi di Francesco Geracà, le armature dei Fratelli Napoli, lo spettacolo racconta le avventure del matrimonio fra Pipino, detto “il Breve”, e Berta d’Ungheria, detta “dal grande piede”, offrendo un’esperienza teatrale vivace e coinvolgente. Spettacolo fuori abbonamento.

Il nuovo anno si aprirà in grande stile con il tradizionale e atteso “Concerto di Capodanno”. Il 1° gennaio alle ore 18.00, l’Orchestra Filarmonica in residence del Teatro Garibaldi, diretta da Mirko Caruso, accompagnerà le voci del tenore Alberto Profeta, del soprano Chiara Notarnicola e del baritono Gangsoon Kim in un’esibizione elegante e festosa. Un evento di classe che inaugura il nuovo anno tra le note, e che è diventato un appuntamento imperdibile per tanti spettatori che desiderano scambiarsi gli auguri tra le suggestive e incantevoli atmosfere del teatro modicano. Il concerto di Capodanno è inserito nella stagione concertistica.

Giovedì 2 gennaio alle ore 21.00 il Teatro Garibaldi sarà la cornice del concerto gratuito dei Radiofreccia Ligabue Tribute Band. Un’occasione per continuare con i festeggiamenti per l’inizio del 2025 e ascoltare le splendide canzoni del cantautore emiliano. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti presso il botteghino del Teatro Garibaldi. Il concerto è organizzato con il sostegno della Regione Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate e sicuramente attirerà l’interesse di amanti del genere anche grazie alla ormai collaudata bravura degli artisti siciliani che saranno sul palco, guidati da Peppe Zagara.

Il 5 gennaio alle ore 18.00 altro atteso appuntamento con il celebre ensemble I Solisti Veneti, orchestra d’archi diretta da Giuliano Carella, che accompagnerà il pubblico del teatro modicano verso la chiusura del periodo delle feste con un concerto raffinato e indimenticabile inserito nella stagione musicale.

Per la Befana, il 6 gennaio alle ore 18.00, andrà in scena “Il principe ranocchio”, spettacolo musicale per tutta la famiglia tratto dalla celebre fiaba dei fratelli Grimm. Con la partecipazione vocale di Lorella Cuccarini e una produzione firmata dalla Compagnia Buio in Sala, questo spettacolo di Giuseppe Bisicchia e Ettore D’Agostino, diretto da Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi, incanterà grandi e piccini con una messa in scena che unisce magia, musica e narrazione. Un appuntamento speciale per chiudere le festività con un sorriso e tanta fantasia.

“Vivere il periodo natalizio al Teatro Garibaldi significa immergersi tra arte e bellezza, celebrando le festività in modo irripetibile e indimenticabile – commentano il presidente delle Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Ogni appuntamento è pensato per regalare emozioni e creare ricordi preziosi. Avere la possibilità di trascorrere questi eventi insieme e di scambiarci gli auguri in teatro, tra il calore del nostro affezionato pubblico, è una tradizione e una gioia che si rinnova”.

Le stagioni di prosa e musica della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica hanno il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia. Media partner Video Regione. I biglietti degli spettacoli sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.