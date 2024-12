Palermo – La Città di Palermo si appresta a vivere la notte speciale di Capodanno all’insegna di un grande evento per dare il benvenuto al 2025 insieme ad uno dei più grandi artisti della musica popolare contemporanea italiana: Biagio Antonacci. L’evento è organizzato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Roberto Lagalla in collaborazione con Puntoeacapo e Gomad Concerti.

Sul palco allestito in Piazza Ruggero Settimo, Biagio Antonacci si esibirà con “TUTTI A PALERMO”, lo spettacolo che segna il suo ritorno in concerto in città dopo ben 25 anni e che sarà quindi una duplice festa in musica scandita dai successi del cantautore milanese. Accompagnato dalla sua band di polistrumentisti, Biagio Antonacci si esibirà dedicando al pubblico palermitano gli ultimi singoli estratti dall’album “L’Inizio”, senza tralasciare i brani che hanno segnato la sua ormai oltre trentennale carriera.

Una performance piena di passione e sentimento, carisma ed energia pura di un Artista dalla voce inconfondibile.

A scandire i momenti della festa in piazza ci sarà Radio Italia, il principale network nazionale simbolo della musica italiana che rinnova un legame già forte con la città di Palermo. Sul palco le voci amatissime dei DJ e speaker Paoletta e Mauro Marino condurranno lo show introducendo i live e alternandosi al dj-set.

L’apertura della serata sarà affidata a Mario Incudine con la sua band che presenterà al pubblico il suo repertorio prima del concerto della star Biagio Antonacci.

La serata prenderà il via intorno alle ore 21:00 con la presentazione iniziale e l’esibizione di Mario Incudine, a seguire il DJ set di Mauro Marino fino al momento clou del live dell’Artista big Biagio Antonacci che con il pubblico palermitano saluterà il 2024. Immancabile il brindisi di buon augurio per il nuovo anno con Radio Italia. Dopo la mezzanotte la piazza continuerà i festeggiamenti ballando con il Dj set di Paoletta sulle note della migliore musica italiana remixata.

Tradizione e modernità e la musica italiana come protagonista ed elemento di coesione sociale e culturale: questi saranno gli ingredienti di un Capodanno di festa, divertimento e unione, coinvolgente per tutti, dai giovani alle famiglie ai cittadini di ogni età, riuniti in Piazza Ruggero Settimo per celebrare insieme l’arrivo del 2025.